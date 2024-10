Grande Fratello, le confessioni di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti sulla presunta gravidanza di Ila Clemente

Gossip TV

Le concorrenti Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti tornano a parlare di Ila e della sua uscita momentanea dalla Casa del Grande Fratello, che pare essere legata a una presunta gravidanza.

Stasera, giovedì 3 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello che vedrà la prima eliminazione di questa edizione. Intanto nella Casa, ma anche fuori, l'argomento principale di conversazione è l'uscita momentanea di Ila Clemente e la sua presunta gravidanza.

Ila è incinta? Parlano Jessica e Mariavittoria

Ilaria Clemente è davvero incinta? La notizia è nell’aria da giorni e i concorrenti del Grande Fratello lo hanno fatto capire in più occasioni. Come riportato da Biccy, a commentare l'uscita momentanea dalla Casa della gieffina per motivi personali ci hanno pensato le sue amiche Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, che questa settimana è tra i concorrenti al televoto e quindi rischia di uscire.

"Secondo te rientra o non rientra?" ha domandato Jessica riferendosi alla situazione di Ilaria. "Fosse capitato a me io non rientrerei [...] Per me non è stata una cosa bella. È successa tre anni fa. Dipende dal momento e da chi hai vicino. " ha prontamente risposto Vittoria smorzando ogni entusiamo e provocando la reazione contrariata dell'ex cantante dei Gazosa: "E se risolvi? Scusa e se risolvi e prendi una decisione?".

La conversazione tra le due discusse concorrenti della nuova edizione del reality show, seppur in modo indiretto, sembra suggerire il possibile stato di gravidanza di Ila. Sembrerebbe infatti che proprio la giovane gieffina negli ultimi giorni avesse parlato di un "ritardo". Mentre però alcuni di loro evitano di usare direttamente il termine “gravidanza” nella Casa del Grande Fratello, altre affermazioni lasciano trasparire una certa preoccupazione o contentezza riguardo alla situazione della giovane.

Le parole social dello staff di Ila

Dopo la sua uscita inaspettata dalla Casa del Grande Fratello, lo staff di Ilaria Clemente ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che ha fatto il giro dei social e portato conforto ai sostenitori: "Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore. Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita". Il post ha quindi confermato che la ragazza sta bene ed espresso gratitudine per i messaggi di amore ricevuti nelle ultime ore. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda stasera, giovedì 3 ottobre, in prima serata su Canale 5.

