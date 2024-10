Grande Fratello, Pamela Petrarolo contro Luca Calvani: "Pesante, mette bocca su tutto" (VIDEO)

Gossip TV

Le continue osservazioni di Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello indispettiscono e infastidiscono la concorrente Pamela Petrarolo, che si lascia andare a uno sfogo contro l'attore.

Domani, giovedì 3 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e attesa puntata del Grande Fratello. Intanto, Luca Calvani è finito nel mirino di Pamela Petrarolo, che l'ha duramente criticato per il suo comportamento "fastidioso e invadente" assunto nella Casa nei confronti degli altri concorrenti.

Le critiche di Pamela Petrarolo

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani? La componente del trio Le Non è la Rai ha iniziato la giornata condividendo con Ilaria Galassi alcune lamentele riguardo il comportamento assunto dall'attore nella Casa. A far innervosire la concorrente è stato in particolar modo un commento fatto da lui mentre lei era impegnata a lavare le tazze:

Lui è particolare, non lo riesco a capire. Mi ha detto di metterle a sgocciolare nel gocciolatoio. Ma io penso: puoi anche stare zitto, non ti ho chiesto dove metterli i bicchieri. Mi dà fastidio il modo che ha di dire le cose, sembra pensare di potersi rivolgere a tutti allo stesso modo, ma dovrebbe ricordare chi ha davanti. Sono una donna di 47 anni e una mamma...

Un pensiero condiviso anche dalla collega Ilaria. Non è la prima volta che Luca viene accusato dai suoi compagni di gioco di essere invadente e irrispettoso. E Pamela ha voluto ribadire come il suo atteggiamento molte volte possa risultare fastidioso:

Non deve sempre mettere bocca su tutto, diventa pesante. Mi da fastidio. Mi dispiace dirlo. Sembra di stare a scuola, e neanche mia madre mi sgrida così [...] Poi è il modo in cui dice le cose...io non disturbo le persone mentre fanno le cose, apprezzo quello che fanno in qualsiasi modo lo facciano. Non può sempre riprendere e dire la sua. Non è sempre necessario. Lasciami stare.

I concorrenti al televoto

Come reagirà Luca Calvani di fronte alle critiche e accuse mosse da Pamela Petrarolo? Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima diretta del Grande Fratello, che andrà in onda domani giovedì 3 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto, che decreterà il nome del primo eliminato della nuova edizione del reality show, ci sono Iago Garcia, Amanda Lecciso, Clarissa Burt e Mariavittoria Minghetti. Chi, tra i quattro concorrenti, sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d'Italia?

