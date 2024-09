Grande Fratello, Shaila Gatta furiosa per il commento di Beatrice Luzzi: lo sfogo fuori onda

Gossip TV

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5, Shaila Gatta ascolta sgomenta il commento di Beatrice Luzzi e si sfoga durante la pubblicità. Ecco cosa ha detto la gieffina sull'opinionista.

Prime tensioni al Grande Fratello. Nel corso della nuova puntata, andata in onda lunedì 23 settembre 2024 su Canale 5, si è parlato a lungo del triangolo che si sta creando tra Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il commento poco gentile dell’opinionista Beatrice Luzzi fa infuriare la gieffina, che si sfoga durante la pubblicità. Ecco cosa ha detto l’ex Velina di Striscia la Notizia nel fuori onda contro l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: il triangolo tra Shaila, Lorenzo e Javier

La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via da pochi giorni e c’è già qualcosa di cui parlare. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Shaila Gatta si è avvicinata moltissimo a Lorenzo Spolverato, finito nella bufera per le sue dichiarazioni sull’amore tossico. Tra i due, infatti, c’è una particolare chimica che sembra poter portare presto alla nascita di un nuovo amore, non fosse che anche l’affascinante Javier Martinez è molto interessato all’ex Velina di Striscia la Notizia. Il sensuale gieffino, sebbene conteso anche dalla modella Helena Prestes, non perde occasione di trascorrere del tempo con Shaila, scatenando la gelosia di Spolverato.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, andata in onda su Canale 5, si è parlato a lungo di questo triangolo e Gatta ha voluto dire la sua definendosi una donna single e libera che ama provocare, ma che non per questo ha cattive intenzioni nei confronti dei due inquilini. La situazione è stata commentata anche in studio, in particolare dalla nuova opinionista Beatrice Luzzi, che si è lasciata andare ad un commento a dir poco surreale asserendo che, con questo suo modo di essere libera e provocatrice, Shaila non sarebbe rispettosa nei confronti dei “maschi” che devono controllare impulsi inevitabili e dunque non guasterebbe, a suo dire, un po’ più di pudore. Sì, purtroppo vi assicuriamo che Luzzi lo ha detto davvero in diretta Tv!

GF, Shaila Gatta furiosa con Beatrice Luzzi

Sebbene si cerchi di dare un commento neutro alle esternazioni di Beatrice Luzzi su come una donna libera dovrebbe approcciarsi ad un uomo, è decisamente difficile darne una lettura positiva. Le parole dell’opinionista sono antiquate, misogine e sembrano rappresentare una frecciatina poco velata nei confronti del modo di essere e di approcciarsi di Shaila Gatta. Posto che tutti nella casa del Grande Fratello giocano le proprie carte e non sarebbe strano pensare che l’ex Velina di Striscia la Notizia stia usando il suo charme per far parlare di lei e del suo percorso, assicurandosi così un posto in Finale, le parole di Luzzi sono davvero troppo. Ed ecco che Shaila si sfoga specificando di non essere una poco di buono e di essere single. Durante la pubblicità poi, Shaila ha rincarato la dose e ha ammesso:

“Da donna dico, tu sei una donna, che commento è porti poco rispetto? Non lo trovo un commento da donna”.

Gatta si è sfogata così con Helena Prestes durante un fuori onda che non è passato inosservato - ricordiamo che su Mediaset Extra infatti la diretta continua h24 anche durante la puntata del GF - e che ha trovato l’applauso del pubblico che ha trovato fuori luogo a dir poco il commento della Luzzi. Le due avranno modo di chiarirsi nella prossima puntata o è già guerra aperta?

