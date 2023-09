Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 18 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la terza puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata

Prime frizioni tra i 21 concorrenti. Continuano infatti i dissapori (inizialmente negati) tra Rosy e Beatrice Luzzi e arrivano i primi scontri generazionali come quelli che si sta creando tra Anita, Samira e Letizia e Grecia Colmenares che secondo le tre ragazze non si starebbe adeguando al gioco e allo spirito del reality show. Spazio anche ad una sorpresa per il campione Alex Schwazer che questa sera incontrerà la moglie Kathrin.

"Buon pomeriggio e bentornati al nostro appuntamento con le ultime novità in diretta dalla Casa del Grande Fratello - ha dichiarato Alfonso Signorini nell'anteprima - Nella Casa del Gf incominciano a trasparire le prime antipatie e anche i primi malumori, come quello tra Rosy, la chef della Casa, e l’attrice Beatrice Luzzi."

"Tra battutine, occhiatacce e tentativi di pace che convincono poco, appare chiaro a tutti che tra le due non corra buon sangue. Stasera proveremo un po’ ad indagare e a capire qual è la vera natura del loro rapporto.Ma c’è un altro scontro, questa volta direi più generazionale. Ci sono tre giovani ragazzi come Anita, Samira e Letizia, che hanno il dente avvelenato contro la senior della Casa, Grecia Colmenares. L’altra notte la Colmenares ha lanciato un urlo in piena notte che ha creato malumore e lei ha incolpato di questo gesto proprio le tre ragazze. E insomma, questo ha dato il via, soprattutto a tavola, ad una serie di discussioni che non hanno ancora trovato il loro capo. Cercheremo di farlo questa sera.

"Ma il Grande Fratello , ormai lo sapete, è anche un grande contenitore di storie ed emozioni e questa sera noi racconteremo una grande storia, quella del campione Alex Schwazer. E questa sera cercheremo di raccontarle anche con l’aiuto di quella che lui ha definito la vera salvezza della sua vita, cioè sua moglie Kathrin, che gli farà una sorpresa raggiungendolo nella Casa."

Nella puntata di questa sera, scopriremo anche l'esito del televoto Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Chi sarà il preferito?

Il terzo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

