Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, sabato 30 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la ventinovesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni puntata di questa sera

Aria di festa tra auguri, brindisi tante sorprese per i concorrenti: Rosy e il marito Paolo, Letizia rivedrà la mamma Sara in occasione di un importante ricorrenza per la famiglia, mentre per Perla ci sarà il papà Alessandro.

Gli inquilini del loft di Cinecittà sono pronti a un nuovo GF Show e metteranno in scena il musical Mary Poppins.

Infine, al televoto Grecia, Monia e Perla. Chi si salverà?

