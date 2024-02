Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Oggi, lunedì 19 febbraio 2024, in onda il trentasettesimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 19 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, in onda la trentasetteima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Porte girevoli a Cinecittà: ieri Mirko ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le fila della temporanea convivenza con Perla. Per un “vicino” che esce, un concorrente è pronto a tornare: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, Giuseppe rientra in gioco.

Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti sembrano apprezzarlo.

Una dolce sorpresa per Stefano che potrà riabbracciare la mamma Carla, la persona che più gli è stata accanto nella vita.

Dopo il San Valentino da sogno vissuto nella suite, questa sera una nuova sorpresa per Letizia e Paolo.

Infine, al televoto Beatrice, Grecia e Sergio. Chi si salverà?

Il trentasettesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

