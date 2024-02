Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: confronto-scontro tra Beatrice e Marco

Gossip TV

Oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, in onda il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello.

in prima serata su Canale 5, in onda la trentottesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello: le anticipazioni della trentottesima puntata

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi tra Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

La nomination ha messo in crisi Federico che, sempre più convinto che la sola bellezza non paghi, ha accusato tutti i concorrenti di non apprezzare la sua bontà d’animo.

Confronto-scontro per Beatrice e Marco, Simona contro Rosy e Alessio. Il carattere forte della showgirl continua a far discutere e a creare dissapori nella Casa.

I nonni di Greta sono pronti a farle una sorpresa ma il nonno ha in serbo qualcosa di divertente per tutti gli inquilini del loft di Cinecittà.

Infine, la cucina “horror” di Grecia colpisce ancora.

Il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

