Grande Fratello, la verità di Sonia Bruganelli: "La mia uscita dal reality fu romanzata"

Tutta la verità dell'opinionista Sonia Bruganelli sulla sua uscita dal cast del Grande Fratello.

Lunedì 8 aprile Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista a L’Isola dei Famosi. Intervistata da Fanpage, l'opinionista della nuova edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha colto l'occasione per parlare della sua uscita dal cast del Grande Fratello dopo la linea anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi.

La verità di Sonia Bruganelli

A pochi giorni dal suo esordio a L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha fatto un punto di questa edizione in termini di intenzioni e spiegato come mai sente che il ruolo di opinionista sia quello più giusto per lei:

Credo di essere una persona che ancora non è in grado di avere la volontà di essere compresa e magari apprezzata a 360 gradi. Mi soddisfa di più mantenere la mia indole, che è tendenzialmente provocatoria e si addice a una persona che ha come obiettivo quello di sottolineare le incongruenze nelle persone, le loro note stonate, quelle che hanno meno piacere a sentire. Per questo vengo percepita di rottura, più allineata all’opinione che alla linearità della conduzione.

Per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello, c’è stato uno stop al suo ruolo come opinionista in studio proprio nel momento in cui si è parlato di una linea anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi. A far luce sulla situazione è stata proprio la Bruganelli che, senza mezzi termini, ha affermato:

Associare la mia uscita al volere dell'azienda per quella precisa operazione è frutto di notizie scritte senza criterio, c’è sempre una linea di demarcazione non troppo nitida tra quella che è la realtà e ciò che è il racconto. La mia ultima edizione del Grande Fratello è stata molto impattante, i concorrenti erano molto vivaci e forti emotivamente, si erano create delle dinamiche esasperate. E devo dire che anche noi che le vivevamo quotidianamente ci siamo fatti prendere dall’emotività...

Quando un reality funziona registra la realtà e la realtà non è fatta di perfezione, ci sono anche momenti esteticamente brutti. È giusto che in quel caso l’editore e l’entourage si siano resi conto che quel reality stava rischiando di diventare troppo forte. Ma non ci sono state colpe, tant’è che Alfonso Signorini ha continuato a condurlo e io sono stata chiamata per fare nuovamente l’opinionista. Oggettivamente tutto quello che è stato raccontato è stato molto romanzato.

