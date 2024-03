Grande Fratello, la verità di Marco Maddaloni su Beatrice Luzzi: "Nessuna guerra contro di lei" (VIDEO)

Gossip TV

Marco Maddaloni chiarisce la sua posizione nei confronti di Beatrice Luzzi.

Stasera, lunedì 25 marzo 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex amato gieffino Marco Maddaloni è tornato sui social per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della finalista Beatrice Luzzi.

Il chiarimento di Marco Maddaloni

Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello, che vedrà la proclamazione del vincitore. 8 i concorrenti ancora in gara: Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Simona Tagli, Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris. Nell'attesa, Marco Maddaloni, che durante la sua permanenza nella Casa si è sempre schierato dalla parte dei più giovani, è tornato sui social per rivelare il suo reale pensiero sull'attrice.

Il motivo? In vista della finale, Maddaloni ha scritto "organizzatevi per la guerra" finendo nel mirino dei fan di Beatrice, che l'hanno accusato di essersi schierato con toni fuori luogo per un gioco qual è il Grande Fratello. Le critiche non sono passate inosservate a Marco, che ha deciso di chiarire quanto accaduto attraverso una diretta Instagram:

Tutti stanno pensando che questa è la diretta pre-finale mentre invece, come ho messo nel titolo, è “chiarimento”, giusto per essere chiari. Tante persone mi stanno chiedendo “Marco, come mai hai utilizzato quel termine contro Bea?” – allora voglio un attimo spiegare la cosa. E’ uscito questo tweet, era una conversazione privata, in cui una ragazza scriveva: “Anche papà Madda ci dà la carica, ci invita alla guerra, preparate le mail“. Sotto c’era questa scritta mia: “Preparatevi alla guerra“. Allora ragazzi, mi è arrivato questo video de La Casa di Carta con scritto “preparatevi per l’ultima battaglia“…Io ero il Professore, c’era Mirko, c’era Ciro (Petrone, ndr), c’erano tutti quanti. Io l’ho ripostato ed ho scritto: “Preparatevi alla guerra“. Prima di tutto non era inerente a nessuna guerra, per questo mi dispiace se ho offeso qualcuno con una parola del genere. Ne ho viste di tutti i colori in questo periodo. Era inerente ai Perletti che avevano fatto quel video, allora automaticamente io ho detto “preparatevi alla guerra” ma non era contro nessun concorrente...

E ancora:

Noi lì dentro, anche se abbiamo avuto qualche discussione – per quanto mi riguarda ho discusso solo una volta – dopo qualche giorno già ci siamo chiariti perché vivevamo nella stessa casa e ci rispettavamo. Stavamo a tavola, mangiavamo, discutevamo, ridevamo…E quando ognuno di noi ha abbandonato la casa ci sono stati quasi per tutti gli occhi pieni di lacrime, ci restavamo male. Forse agli occhi vostri sembravano chissà quali sfide ma tra di noi lì dentro c’è solo del bene. Ci sono delle discussioni come ci sono in tutte le famiglie. Magari possono sembrare amplificate ma, ripeto, dopo qualche giorno già si era chiarito tutto. C’è stata una discussione ma in effetti ci siamo stimati l’uno con l’altra. Io domani tiferò per una persona, due persone, ma se vince qualcun altro io sono contento lo stesso perché hanno fatto tutti quanti un percorso stupendo. Ci tenevo solo a precisare questa cosa. [...] Le due persone che dovrebbero arrivare in finale sono Beatrice e Perla però abbiamo visto che i fandom la fanno da padrone in questo Gf quindi è un terno al lotto. Io penso che Beatrice abbia fatto un grandissimo Gf, non ho nulla contro di lei.

