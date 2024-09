Grande Fratello, la rivelazione di Shaila Gatta: "Ecco chi mi attrae di più tra Lorenzo e Javier, è una questione di chimica"

Gossip TV

Tempo di confessioni per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello: la giovane e bella ballerina si lascia andare e rivela chi, tra Lorenzo Spolverato Javier Martinez, la attrae di più.

Shaila Gatta continua a stare al centro del gossip sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello per il suo rapporto con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. A far luce un pò sulla questione è stata proprio la ballerina che, parlando con Luca Galvani, ha ammesso di essere particolarmente attratta dall'ex tentatore di Temptation Island.

Shaila rivela il suo reale interesse al Gf

Shaila Gatta è, senza ombra di dubbio, una delle concorrenti più apprezzate nella Casa del Grande Fratello. Se inizialmente la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia aveva ammesso di non voler iniziare una relazione con nessuno all’interno del reality show di Canale 5, dopo una chiacchierata con Javier Martinez sembrerebbe aver cambiato un pochino idea.

Dopo aver affrontato l'argomento in diretta al Gf con Alfonso Signorini, Shaila si è confrontata con l'attore Luca Galvani e confessato di essere interessata in particolar modo all'ex tentatore di Temptation Island, Javier:

Però io dico veramente che non voglio nessuno. Lo sai, altrimenti non venivo da te a dirti “la vivo male che mi piaccia uno veramente”. Cioè, si capisce che tra i due, mi piace… eh, capito? A livello proprio di attrazione, di chimica, cioè è una roba…

Shaila e Javier a confronto dopo la diretta del Gf

Dopo essersi sfogata con Luca Galvani al Grande Fratello, Shaila Gatta si è confrontata anche con Javier Martinez. L'ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di non aver apprezzato il modo con cui è stata affrontata la situazione in puntata: "Non mi ha fatto impazzire come è passata quella roba in puntata, l’hanno fatta passare come una competizione tra me e lui, come il combattimento tra galli per la regina. Ma non è così. Io non sono arrivato per cercare l’amore" ha ammesso il giovane provocando la reazione immediata della ballerina, che ci ha tenuto a chiarire la sua posizione anche nei confronti di Lorenzo Spolverato: "L’importante è che tu sai qual è la verità. Anche a me ha disturbato quando ho detto che sembro una poco di buono, io sono molto chiara sempre, con chiunque. Alla fine è un gioco, si gioca e quindi mi dispiace che uno ci possa rimanere male. Perché magari io con te parlo, c’è affinità, poi vedi in un video lui che dice che sta male ed esagera nel commentare la cosa…perché in realtà anche lui fa il provolone con Helena, cioè capisci?". Come evolveranno le cose tra loro? Javier e Shaila riusciranno a lasciarsi andare?

