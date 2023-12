Grande Fratello, la reazione di Mirko e Perla al primo aereo per i Perletti! [VIDEO]

Gossip TV

Sulla casa del GF è volato un aereo per i Perletti: ecco la reazione di Mirko e Perla!

Come spesso accade, sulla casa del Grande Fratello, anche oggi, sono volati degli aerei per gli inquilini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Per la prima volta, inoltre, è arrivato un messaggio per i Perletti, la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Come avranno reagito i due gieffini?

GF, aereo per i Perletti: la reazione di Mirko e Perla!

Molti dei fan dei due ex concorrenti di Temptation Island vorrebbe che i due tornassero insieme, beatamente incuranti dei sentimenti che Mirko ha ammesso di avere ancora per Greta Rossetti, ex tentatrice e sua fidanzata, con cui ha chiuso la relazione qualche settimana fa. Per il gieffino, infatti, nella casa la presenza di Perla Vatiero costituiva un blocco non indifferente a un eventuale ritorno di fiamma con Greta.

Come se non bastasse, durante il gioco della bottiglia, Perla ha rifiutato di baciare Mirko, ma sembra che i fan non vogliano ancora arrendersi e così hanno inviato ai due gieffini un aereo con un messaggio per la loro ship preferita, i Perletti. Sul veivolo il messaggio riportava il seguente messaggio:

"L'amore abbatte ogni muro #PERLETTI"

Di fronte a questo, però, i due ragazzi non hanno reagito come avrebbero dovuto o sperato i fan: usciti a vedere l'aereo, entrambi sono parsi pallidi e visibilmente in imbarazzo, per nulla contenti del regalo riscevuto. Che sia calato un nuovo gelo nella casa?

