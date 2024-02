Grande Fratello, la pagina ufficiale di Beatrice Luzzi lancia una frecciatina agli inquilini grazie a Eva Bonelli [VIDEO]

Gossip TV

La pagina ufficiale di Beatrice Luzzi ha pensato bene di lanciare una frecciatina agli altri inquilini del GF con un video di Eva Bonelli.

Questa edizione del Grande Fratello è caratterizzata da un'accesa rivalità tra Beatrice Luzzi e il resto dei concorrenti del programma: l'attrice di Vivere, infatti, è una delle gieffine più forti all'interno della Casa ed è stata spesso presa di mira dagli altri inquilini, che l'hanno accusata di essere fonte di negatività e di non volersi integrare con il gruppo.

GF, lo staff di Beatrice Luzzi lancia una frecciatina agli inquilini grazie a Eva Bonelli! [VIDEO]

L'ultimo episodio ha visto Beatrice Luzzi coinvolta in un'accesa lite con Marco Maddaloni, durante una gita fuori porta organizzata dal programma di Canale5. Nel corso della lite, il judoka ha affermato che Beatrice non è in grado di far trascorrere loro una giornata serena, perché la sua negatività pesa su di loro. Un discorso che ha attirato l'attenzione del conduttore Alfonso Signorini: il presentatore, durante una puntata andata in onda su Canale5, ha accusato gli inquilini di essersi comportati in maniera aggressiva, assumendo gli atteggiamenti di un vero "branco".

Nonostante gli animi si siano calmati, Beatrice ha continuato a mantenersi isolata dagli altri, sebbene i gieffini abbiano cercato di coinvolgerla maggiormente, arrivando ad abbracciarla. Un comportamento che si è poi rivelato frutto di una precisa strategia, come hanno involontariamente svelato gli inquilini della Casa e che sia l'attrice, sia lo staff della sua pagina ufficiale hanno colto. Beatrice, infatti, parlando con Stefano Miele, si è mostrata sempre molto lucida sul comportamento degli altri gieffini:

"Il fatto è che l’altra volta sono rimasta ulteriormente sbalordita perché nonostante l’evento del ristorante, che è andato in onda e di cui loro si sono resi conto, durante la puntata mi hanno aggredita e interrotta decine di volte. E poi mi hanno anche nominata. Quindi l’abbraccio delle 48 ore dopo non l’ho proprio capito tant’è che infatti mi sono tornate le nomination. Ora, che vi devo dire, a me dispiace per il mio pubblico che è costretto sempre a lavorare per me e ne sono veramente molto grata. Ce la metterò tutta per arrivare fino alla fine ma non vi nascondo che ho perso ogni speranza e loro hanno perso molta credibilità."

Decidendo di ironizzare su di loro, la pagina ufficiale di Beatrice Luzzi ha pubblicato un video che è una palese frecciatina agli altri concorrenti e per farlo non potevano non scegliere la dark lady di Vivere, Eva Bonelli, personaggio interpretato dall'attrice nella soap. Nel video si vede Eva pronunciare questa frase:

"Ma quanti abbracci! Che cosa è successo?"

