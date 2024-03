Grande Fratello, la mamma di Greta Rossetti nel cast de L'Isola dei Famosi?: "Me l'hanno chiesto e..."

Gossip TV

La madre della giovance concorrente del Gf è stata contattata per partecipare a L'Isola dei Famosi.

Marcella Bonifacio sarà nel cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi? A far luce sulla situazione è stata proprio la mamma della giovane concorrente del Grande Fratello che, durante una diretta con 361 Magazine, ha svelato di essere stata contattata dalla produzione del reality show che quest’anno sarà condotto da Vladimir Luxuria.

Marcella Bonifacio pronta per L'Isola dei Famosi?

Marcella Bonifacio è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati per le sue taglienti opinioni sui vari concorrenti del Grande Fratello e per il suo modo di approcciarsi a sua figlia Greta Rossetti, attualmente reclusa nella Casa di Cinecittà. Stando alle ultime indiscrezioni, la mamma della gieffina sarebbe stata contattata dalla produzione de L'Isola dei Famosi per partecipare alla prossima edizione.

Indiscrezioni confermate proprio dalla mamma di Greta che, durante una diretta con 361 Magazine, ha svelato di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi, ma di aver rifiutato la proposta: