Grande Fratello, la verità di Shaila Gatta sulle foto con Mirko Brunetti: "Avevano bisogno di creare qualche dinamica"

La ballerina Shaila Gatta chiarisce la sua posizione sull'ex concorrente del Grande Fratello.

Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia oggi alla conduzione dello show Snap, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontata senza filtri. Non solo. La ballerina ha colto l'occasione anche per chiarire la sua posizione nei confronti di Mirko Brunetti dopo le foto mostrate in diretta al Grande Fratello.

Shaila Gatta e Mirko Brunetti vicini? Parla lei!

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato a Perla Vatiero alcuni scatti che ritraevano Mirko Brunetti in compagnia di Shaila Gatta. Foto che hanno fatto pensare a un possibile avvicinamento tra i due. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex velina di Striscia la Notizia che, intervistata da Fanpage, ha raccontato la verità:

È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera...

Credo nell'amore. Ma oggi, se dovessi stare con qualcuno, deve valerne la pena. Deve essere un valore aggiunto, deve accettare il mio lavoro, il fatto che io sia estroversa e in carriera. Devo ancora trovare un uomo che mi fa dire "ne vale la pena".

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Brunetti, Shaila ha fatto un bilancio della sua carriera:

Arrivai a Ciao Darwin a 19 anni, era una delle prime esperienze, ero un'altra persona. Il coreografo, Marco Garofalo, mi scelse come prima ballerina, fu un rischio che ebbe successo. Da lì per fortuna mi notarono a Striscia La Notizia. A febbraio sono tornata con un bagaglio enorme di esperienze come ospite speciale facendo la prima donna, era il mio sogno. Io mi ispiro a Lorella Cuccarini, a personalità che hanno fatto la storia della tv con una chiave artistica. Striscia La Notizia è la mia seconda casa, ero 24 ore su 24 lì, anche durante la pandemia Covid. Ha sostituito l'assenza della mia famiglia, degli amici. È stata dura ma ho un bellissimo ricordo. Sono entrata come una bambina, ne sono uscita come donna. Alcuni percorsi nascono, poi devono finire.

