Grande Fratello, la madre di Monia La Ferrera ancora contro Massimiliano Varrese: "Ha distorto la verità di mia figlia"

La madre di Monia La Ferrera, ex concorrente del GF, ha tuonato ancora contro Massimiliano Varrese: ecco cosa ha rivelato!

Nonostante Monia La Ferrera abbia lasciato da qualche settimana la casa del Grande Fratello, il rapporto tra lei e Massimiliano Varrese continua a far discutere. Questa volta a scrivere un post contro il gieffino è stata la madre di Monia, che ha tuonato duramente contro l'attore.

GF, la madre di Monia La Ferrera tuona contro Massimiliano Varrese

I due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si sono ritrovati dopo 15 anni dalla fine della loro convivenza di un anno: dopo un primo momento di freddezza, sembrava che tra i due fosse nato di nuovo un sentimento, finché Monia non ha cercato di mettere un freno alla conoscenza con Massimiliano rivelandogli dell'esistenza di un caro amico, fuori dalla casa, con il quale ha un legame speciale. Tra i due gieffini c'è stato un confronto su questa situazione, ma l'uscita di Monia dalla Casa di Cinecittà ha spento ogni possibilità di un riavvicinamento tra i due.

Al di fuori del programma, mentre da un lato la famiglia di Varrese è intervenuta per difendere il figlio, incolpando anche Monia di non essere stata onesta, dall'altro lato si è fatta avanti anche la madre di La Ferrera che ha tuonato aspramente contro Varrese. La signora Radhia ha deciso di esporsi su Instagram a proposito del legame tra Monia e Giovanni, il misterioso amico, dichiarando come sia stato Varrese a manipolare la verità della figlia:

"Scrivo questa storia con fatica ma non riesco a stare zitta davanti alle ingiustizie così come ho insegnato a mia figlia a dire la verità, continuo a dire la mia. Mi è dispiaciuto il comportamento di Massimiliano durante la puntata dove si è paralto dell'amico e ripeto dell'amico di mia figlia (poiché Monia fuori non ha nessuno e non ce l'aveva neppure prima di entrare). Massimiliano in puntata ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara sin dall'inizio. Così come lui ha mostrato agli inquilini dolore...dolore che poi si è rivoltato in casa verso mia figlia... vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia, ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima."

