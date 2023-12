Grande Fratello, la gaffe in diretta di uno degli autori, c'entra Anita Oliveri: pubblico perplesso

Gossip TV

Un errore da parte della regia del Grande Fratello, lascia perplessi inquilini e telespettatori.

Da tempo ormai da parte del popolo internauta sospetta che Anita Olivieri sia protetta da uno degli autori del Grande Fratello e alcuni video in cui la romana parla a bassa voce con Garibaldi.hanno dato prova che ci sarebbe non un semplice rapporto di amicizia ma qualcosa di più forte e importante tra Anita e l'autore in questione (di cui ormai è conosciuto anche il nome).

Grande Fratello, fuori onda nella Casa da parte di un autore

A peggiorare le cose per Anita e per il Grande Fratello, è circolato nelle ultime ore un video in cui dalla regia si sente un audio piuttosto strano e sospettoso. Federico stava parlando in giardino con Rosy proprio di Anita ed è arrivato un audio in cui entrambi hanno ascoltato queste parole restando decisamente perplessi. "Anita è molto preziosa, è speciale. Lei è autentica e sincera. Devi darle il tempo di avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice. Anche solo chiacchierarci. Se sforzi e la rincorri…”, ha dichiarato Rosy parlando della Olivieri e poco dopo il loro dialogo è stato interrotto dalla regia che erroneamente lasciato l'audio aperto: "Sta parlando di Anì con quella".

Quello che è apparso strano è stato il tono confidenziale rivolto alla Olivieri e anche il "quella" non è andato giù alla chef italo-cinese. Tra le tante ipotesi, il motivo per cui Anita non si lascerebbe andare con alcun coinquilino sarebbe appunto il suo legame speciale con uno degli autori. Federico ha espresso più volte il desiderio di approfondire il rapporto con lei, ma la giovane romana sembra effettivamente frenata.

Guardate questo video mentre Rosy e Federico stanno parlando di Anita compare di botto una voce “ Sta parlando di Anì con quella “

Che circo 🤡🤡🤡 #grandefratello #gf pic.twitter.com/aEZ9HCRLOI — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023

