Grande Fratello, l'ex tronista Sara Tozzi torna a parlare di Javier Martinez, suo ex corteggiatore nel dating show

L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Tozzi ha commento gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto, Javier suo ex corteggiatore, al Grande Fratello, in particolare per il rapporto con Shaila Gatta.

Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018/19, è tornata a parlare di Javier Martinez, tra i suoi ex corteggiatori durante la sua avventura nel dating show di Canale 5, tra i protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, l'ex tronista Sara Tozzi: "Se non fosse arrivata la segnalazione a Uomini e Donne, avrei scelto Javier

L'argentino, all'epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, era stato messo sotto accusa in quanto erano arrivate segnalazioni secondo le queli si stava frequentando con un'altra ragazza. Nonostante il non felice epilogo del suo percorso con Sara, l'ex tronista ha ha speso parole positive nei confronti di Javier e ha rivelato che, dopo il programma, hanno continuato a frequentarsi per un certo periodo.

"Non ci siamo mai persi di vista," ha spiegato Sara. "Abbiamo continuato a sentirci e vederci, e lui mi ha scritto fino allo scorso anno. Abbiamo avuto una frequentazione, anche se a intermittenza, perché lui è spesso in giro per lavoro con la pallavolo, e per me è sempre stato difficile mantenere una relazione a distanza." La Tozzi aveva abbandonato il trono poco dopo l’inizio del suo percorso, dichiarando di provare ancora sentimenti per il suo ex. Tuttavia, a Tag24 ha ammesso che, se Javier fosse rimasto nel programma, lo avrebbe scelto come suo compagno.

"Aveva una situazione sentimentale aperta, ma non si trattava di una vera e propria fidanzata. Se non fosse arrivata la segnalazione su di lui, penso proprio che avrei continuato il mio percorso nel programma. Javier era la persona che rendeva per me vivo quel percorso. Ma poi il mio ex si è rifatto avanti, e ho deciso di dare un’altra possibilità alla nostra relazione, tornando alla mia vita e al mio lavoro da barista."

Infine, Sara ha condiviso il suo punto di vista sugli ultimi sviluppi che hanno coinvolto Javier al Grande Fratello, in particolare per il rapporto con Shaila Gatta che sembrerebbe giunto al capolinea dopo che la ballerina si è dichiarata a Lorenzo Spolverato.

Ho guardato l’ultima puntata perché ero curiosa di vedere la reazione di Javier. Sapevo che ci sarebbe rimasto male, si vedeva che era innervosito. Javier è una persona vera, e sono certa che il suo interesse per Shaila fosse autentico. È un uomo capace di affrontare le difficoltà: ha superato un lutto importante, vive da solo da moltissimi anni, ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia per la pallavolo, e non ha la famiglia vicina, dato che i suoi cari vivono lontano. Suo padre è in Sardegna. È un uomo che sa come rimettersi in piedi."

