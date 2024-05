Grande Fratello, l'ex gieffina Samira Lui pronta al debutto a La Ruota della Fortuna

Gossip TV

Samira Lui, da Miss Italia al Grande Fratello e ora al fianco di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna.

Classe 1998, originaria di Colloredo di Monte Albano in Friuli Venezia Giulia (mamma italiana e papà del Senegal) Samira Lui, dal podio di Miss Italia in cui si aggiudicata la fascia di Miss Chef, al ruolo di showgirl nel programma di Rai1 a L’Eredità con Flavio Insinna per arrivare poi a Tale e quale show sfoggiando le sue doti canore fino all'ultima edizione del Grande Fratello.

Samira Lui: dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna

A partire da oggi, lunedì 6 maggio 2024, l'ex gieffina tornerà nel piccolo schermo in un ruolo iconico come valletta a La Ruota della Fortuna, lo storico game show condotto da Mike Buongiorno che andrà in una nuova edizione condotta da Gerry Scotti dalle 18.45 su Canale 5.

Samira, in diretta Instagram ha risposto alle numerose domande dei fan spiegando anche il tuo ruolo nella sua prossima avventura televisiva. L’ex gieffina ha dichiarato:

“Non sto nella pelle, sono super felice, super emozionata. Possiamo dire che ci saranno dei momenti in cui io metterò alla prova lo zio Gerry vedremo che succederà. Lui lo dice sempre che quando gioca nei suoi programmi, lui le risposte non le sa, dato che lui si vuole sempre mettere alla prova che facciamo noi? Lo andiamo a stuzzicare”.

Samira ha parlato anche di Mike Buongiorno. Proprio nell'occasione dei 100 anni dalla nascita del grande conduttore, Mediaset lo celebra con una nuova edizione de “La Ruota della Fortuna :

“Io sono sempre stata fan di Mike e dei suoi programmi. “La ruota” è un programma storico che conoscono i nostri genitori, io ho visto le repliche di Mike e poi mi sono affezionata a “La ruota” nell’edizione con Enrico Papi. Io da bambina io sempre seguito questo programma […] è un piccolo grande sogno. Mi diverte molto, mi entusiasta. Per me è un grandissimo onore, noi lo rendiamo un pochino più moderno quest’anno”.

