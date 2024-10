Grande Fratello, l'ex di Shaila Gatta tra i prossimi concorrenti? L'ultima indiscrezione!

Gossip TV

L'ex di Shaila Gatta, attuale concorrente del GF, potrebbe essere tra i prossimi inquilini a entrare nel programma? Spunta un'indiscrezione!

Nella Casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso l'ex fidanzato di Shaila Gatta: stiamo parlando di Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, che è stato legato all'ex velina fino al 2023.

GF, Alessandro Zarino pronto a varcare la porta rossa per riunirsi con Shaila Gatta?

Shaila Gatta è diventata protagonista del primo triangolo amoroso della Casa: nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, non è insolito che si formino coppie e nascano amori e a tenere banco, nelle prime settimane del reality, è la nascente intesa tra Shaila Gatta con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. E, mentre sembra che Shaila appaia ogni giorno più confusa su chi dei due inquilini le interessi davvero, un nuovo rumor è iniziato a circolare in queste ore.

Sembra, infatti, che a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, prossimamente, potrebbe essere proprio un ex fidanzato di Shaila Gatta. Si tratterebbe dell'ex tronista Alessandro Zarino, con cui la gieffina ha avuto una storia d'amore fino a qualche mese fa. L'indiscrezione si è diffusa sui social ed è stata commentata anche da Deianira Marzano che, sulla sua pagina Instagram, anche se in maniera piuttosto vaga, dichiara:

"Stanno valutando, forse, più in là"

Al momento, si tratta solo di un'indiscrezione, bisognerà attendere per scoprire se sarà confermata o smentita. L'idea di far entrare Zarino nel programma potrebbe provocare un nuovo effetto Perla/Mirko? O portare ulteriore confusione in un già affollato triangolo?

GF, ecco le anticipazioni di questa sera

Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, andrà in onda una nuova puntata del GF e le prime anticipazioni svelano che al centro dell'appuntamento in diretta su Canale5 ci saranno proprio Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, ancora intrecciati nel loro triangolo amoroso. Il pallavolista sarà inoltre protagonista di un segmento di puntata a lui interamente dedicato e racconterà di un episodio molto doloroso per lui: la perdita di sua madre.

Grande attenzione anche alle tensioni sempre più crescenti tra Iago Garcia e Spolverato, che hanno continuato a scontrarsi nel corso di questi giorni e che sembrano incapaci di trovare un punto di incontro. Così come anche per Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi.

Infine, le anticipazioni ci svelano che anche per Enzo Paolo Turchi ci sarà un inaspettato colpo di scena che metterà in disordine gli equilibri della Casa!

