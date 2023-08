Grande Fratello, l'attrice Grecia Colmenares tra i prossimi concorrenti vip!

Gossip TV

L'attrice Grecia Colmenares sarà tra i prossimi vip a entrare nella Casa del Grande Fratello? Ecco cosa sappiamo!

Il cast di vip della nuova edizione del Grande Fratello si arricchisce di un nuovo nome: quello della regina delle telenovelas, Grecia Colmenares. A quanto pare, dopo L'Isola dei Famosi, l'attrice entrerà anche nella Casa più spiata d'Italia!

Grande Fratello, Grecia Colmenares tra i prossimi vip a entrare nella casa

Le ultime news relative ai vip della nuova edizione del Grande Fratello hanno rivelato che ci saranno Giampiero Mughini e Alex Schwazer, il campione sportivo, nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Questo è quanto ha annunciato Davide Maggio e, ora, ai loro nomi, si aggiunge quello dell'attrice di telenovelas Grecia Colmenares. Quest'ultima è nota al pubblico italiano per essere stata la protagonista di numerose soap opera prodotte in America Latina, come Topazio, Pasiones e Primo Amores. Inoltre, Colmenares ha già preso parte a un reality in Italia, quello de L'Isola dei Famosi nel 2019, riscuotendo grande successo e diventando la protagonista di diverse ospitate nei salotti televisivi italiani.

Il cast di questa edizione del Grande Fratello ha riscontrato diverse problematiche: per venire incontro alle regole ferree imposte dai vertici Mediaset, infatti, sono stati esclusi dai provini sia gli influencer sia i profili Onlyfans. Infatti, l'idea è quella di rendere il GF un reality che sia sì divertimento, ma privo di trash e volgarità.

Da qui, anche la scelta di ridurre il numero degli opinionisti a una sola e di affidare il ruolo al volto del TG5 e giornalista Cesara Buonamici. Il reality prenderà avvio dall'11 settembre: il cast dei nip è già completo e, anche in questo caso, la decisione di introdurre di nuovo delle persone che non appartengano al mondo dello spettacolo è dipesa dal desiderio di dare una nuova veste al programma. Le vicissitudini dell'ultima edizione, che hanno spinto Mediaset a intervenire in più di un'occasione con dure punizioni, hanno spinto Pier Silvio Berlusconi a porre veti sui concorrenti e sui toni generali che il reality adotterà. Per scoprire se questi accorgimenti saranno graditi al pubblico, non resta che attendere l'11 settembre, data d'inizio ufficiale della trasmissione.

