Grande Fratello, l'attore campano Antonio Orefice dice no a Signorini: il motivo

L'attore campano Antonio Orefice, tra gli interpreti di Mare Fuori, ha dichiarato di avere altri impegni e non sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Antonio Orefice non sarà tra nel cast della nuova edizione

La notizia era stata diffusa qualche giorno fa, dai due esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza. Un vero e proprio "colpaccio" quello di Signorini che tuttavia non andrà in porto. E' stato lui stesso a smentire sui social affermando di avere degli impegni lavorativi per cui non potrò essere nel cast del reality.

"Ragazzi, solo per dirvi che non parteciperò al Grande Fratello - ha scritto Orefice su Instagram - non so perché stiano circolando queste voci, ma posso rasserenare tutti che resterò a casa mia. Ci vediamo per il tuor "mare fuori, il musical" e altri profetti teatrali e cinematografici che verranno. Vi abbraccio e grazie per il supporto"

Sia Venza che con la Marzano aveva riportato inizialmente la notizia, ha commentato la decisione di Orefice di rinunciare al Grande Fratello.

"Orefice decide di rinunciare all’ingresso al Grande Fratello all'ultimo minuto per partecipare a un musical! E ha fatto bene, il lavoro viene prima di tutto," ha scritto Venza, mostrando approvazione per la scelta dell'attore napoletano.

Invece di entrare nella Casa più famosa d’Italia, l'attore ha quindi preferito dedicarsi a un importante progetto teatrale: Mare Fuori – Il musical. Questo spettacolo, diretto da Alessandro Siani, ha già visto il suo debutto lo scorso dicembre e ha raccolto un cast d’eccezione, che include non solo alcuni dei volti più amati dell’omonima serie televisiva, come Maria Esposito, protagonista della serie nel ruolo di Rosa Ricci, ma anche talenti provenienti da altri ambiti, come Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione 2023 di Amici.

Come già annunciato, la puntata d’esordio sarà trasmessa lunedì 16 settembre prossimo e il primo grande cambiamento riguarderà proprio la celebre Casa. La storica dimora del Grande Fratello sia pronta a chiudere i battenti a Cinecittà e a trasferirsi in una nuova sede presso gli studi Lumina, situati anch'essi a Roma.

