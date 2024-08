Grande Fratello, arriva un attore di Mare Fuori tra i concorrenti ufficiali

Gossip TV

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse sul web, un noto attore di Mare Fuori potrebbe far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello: ecco di chi si tratta.

Gli appassionati del Grande Fratello sono già in fermento per l’attesa della prossima stagione del popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Anche se manca ancora del tempo prima che le luci della Casa più famosa d’Italia si riaccendano, il web è già inondato di speculazioni e ipotesi sui possibili partecipanti della nuova edizione.

Antonio Orefice tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello

Tra le molte voci che circolano, una delle più recenti riguarda la possibile presenza nel cast di un attore molto amato della serie televisiva di Rai 2, Mare Fuori. Scopriamo insieme chi è il personaggio al centro di questi rumor e da dove provengono queste indiscrezioni.

Tra le indiscrezioni più chiacchierate delle ultime ore c’è quella che vede Antonio Orefice, uno degli attori di Mare Fuori, pronto a varcare la porta rossa della Casa. Antonio Orefice è noto al grande pubblico per il suo ruolo di Totò nella famosa serie ambientata in un carcere minorile napoletano, ma il suo volto non è nuovo ai reality. Infatti, lo scorso anno ha partecipato a Pechino Express insieme ad un attore della serie, Artem Tkachuk, formando la squadra dei Fratm.

Secondo quanto ha riportato l'esperta di gossip, Deianira Marzano, l'attore, 26enne originario di Napoli, sarebbe ufficialmente un nuovo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. La notizia infatti è stata data per certa. Antonio è stato spesso anche protagonista delle cronache rosa per la sua relazione con Maria Esposito, la nota interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori. La coppia ha avuto una chiacchierata storia d'amore dal febbraio del 2022 a maggio dell’anno seguente.

Questa la lista aggiornata dei possibili concorrenti del Grande Fratello 2024:

Alessia Pascarella Clarissa Burt Clayton Norcross Eleonora Cecere Enzo Paolo Turchi Iago Garcia Ilaria Galassi Javier Martinez Lino Giuliano Luca Calvani Maika Randazzo Margherita Zanatta Nadia Rinaldi Pamela Petrarolo Franco Oppini

