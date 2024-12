Grande Fratello, Jessica Morlacchi in lacrime per il suo bassotto Camillo: il gesto per salutarlo

Gossip TV

Jessica Morlacchi è scoppiata a piangere al GF, dopo aver saputo della perdita del suo cagnolino Camillo. Ecco il tenero gesto della gieffina per salutarlo un'ultima volta.

Nelle scorse ore, al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha ricevuto la triste notizia della scomparsa del suo bassotto Camillo. Dopo essere stata convocata nel confessionale della Casa, alla gieffina è stato comunicato che Camillo purtroppo non c'era più. In lacrime, l'ex cantante dei Gazosa ha lasciato il confessionale in lacrime e ha deciso di dire addio al suo cagnolino con un gesto molto tenero.

GF, Jessica Morlacchi dice addio al suo bassotto Camillo

La notizia della scomparsa del suo amato bassotto Camillo ha gettato Jessica Morlacchi nello sconforto: per la cantante dei Gazosa, infatti, Camillo e Carletto, altro cagnolino che vive con lei, sono più di animali domestici e la concorrente del GF è arrivata a considerarli quasi come dei figli. La scomparsa di Camillo è stata molto dura da accettare, nonostante a comunicarglielo siano stati i famigliari, nel Confessionale del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

Triste per la difficile notizia, Jessica ha deciso di onorare la memoria del suo cagnolino con un dolce gesto: insieme a Pamela Petrarolo, infatti, ha deciso di cucinare una torta e l'ha dedicata al suo Camillo. Sulla torta, una crostata alla nocciola, infatti, l'ex cantante dei Gazosa ha scritto un Ciao Camillo che ha commosso anche gli altri gieffini.

Agli inquilini, Jessica ha rivelato quanto importante fosse per lei il suo bassotto e ha condiviso con loro il dolce cucinato per commemorare il suo cagnolino.

GF, Jessica Morlacchi gelosa di Luca: il confronto con Helena in puntata

Di recente, Jessica Morlacchi è stata protagonista di diverse clip: il suo legame con Luca Calvani si è rafforzato molto, tanto che per l'ex vocalist dei Gazosa è stato difficile non volare con la fantasia e immaginare che tra lei e l'attore potesse esserci altro, nonostante fosse ben consapevole dell'amore che Luca nutre per il suo compagno.

Ma se l'amore non corrisposto di Jessica poteva rendere il pubblico simpatizzante per lei e la sua sfortuna in amore, a piacere di meno è stata l'eccessiva gelosia mostrata verso Helena Prestes, altra inquilina colpevole di essersi avvicinata a Luca, l'unico che le ha mostrato comprensione ed empatia, rispetto agli altri gieffini.

Nell'ultima puntata andata in onda lunedì 2 dicembre, Helena ha dapprima avuto un confronto con Shaila Gatta, ma ha poi dovuto affrontare anche Jessica, che non si è risparmiate nei suoi confronti: "E' una persona crudele, malvagia, una provocatrice seriale...Una squilibrata" ha detto con astio Jessica, cogliendo di sorpresa anche Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news su Grande Fratello