Grande Fratello: "Javier Martinez è caduto nella trappola di Shaila Gatta" parla Ilaria Clemente

Gossip TV

L'ex concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello, Ilaria Clemente, commenta la passione scoppiata nella Casa del Gran Hermano in Spagna tra la ballerina Shaila Gatta e il modello Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono, al momento, i protagonisti più chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare la passione scoppiata in Spagna tra i due giovani concorrenti ci ha pensato Ilaria Clemente che, ospite a Casa Lollo, ha fatto anche un bilancio della sua breve esperienza nel reality show di Canale 5.

Ilaria Clemente lancia una frecciatina a Shaila Gatta

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5 e vedrà il ritorno nella Casa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nell'attesa, l'ex gieffina Ilaria Clemente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha commentato il famoso triangolo amoroso formato dalla ballerina, il modello milanese e Javier Martinez:

Secondo me Shaila aveva molta paura di iniziare un rapporto con Lorenzo perché sapeva che non sarebbe stata “in controllo” come diciamo poteva essere con Javier. D’altra parte come non capirla? Sarà successo un po’ a tutti. Javier non è un ragazzo che si inventa cose, né ha bisogno di passare per vittima, sicuramente a lui questa situazione non piace e se lo dice io gli credo. Dall’altra parte ti dico che il gioco del Grande Fratello è un gioco e quindi uno un po’ deve essere anche subdolo. Nel senso che la gente entra e non è detto che sia veramente se stessa. Credere a tutto là dentro è un po’ da sciocchi. In qualche modo Javier è caduto in questa trappola, si è lasciato ammaliare dal modo di fare di Shaila, dalla bellezza di Shaila e non ci ha capito più niente. Secondo me a lei Lorenzo piace. Piace veramente. Più di quanto le piacesse Javier.

Leggi anche Chi sarà l'eliminato tra Amanda, Helena, Jessica, Mariavittoria, Iago e Giglio? I Sondaggi

Dopo aver detto la sua sul discusso triangolo dell'attuale edizione del Gf, Ilaria ha commentato la passione scoppiata tra Shaila e Lorenzo nella Casa del Gran Hermano in Spagna. Secondo l'ex gieffina, che è stata costretta a lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini per via della gravidanza, è sempre stata attratta dal modello milanese:

Io credo che a loro, più che il Grande Fratello spagnolo, servisse staccarsi dalle dinamiche che si erano create nella Casa italiana e che non permettevano di far nascere questo amore. Che ci fosse chimica tra di loro era una cosa che si percepiva, che ci fosse qualcosa si capiva. Io non facevo altro che dirlo a Lorenzo. Che prima o poi nascesse questo amore io me lo immaginavo. Secondo me loro, estraniandosi da tutte le dinamiche della Casa italiana e stando da soli in Spagna, perché di fatto erano loro due con altri coinquilini che neanche conoscevano, hanno avuto modo di passare tanto tempo insieme e di lasciare andare i giudizi che ci potevano esserci dall’altra parte.

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera, lunedì 28 ottobre 2024, su Canale 5. Riflettori puntati sul rientro di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dalla Spagna. L’apparente “eliminazione” dei due concorrenti nella scorsa puntata aveva lasciato dubbi e domande tra gli inquilini, che, nel corso della settimana, hanno dato libero sfogo alle loro ipotesi e teorie su cosa fosse realmente accaduto. Stasera, finalmente, tutti scopriranno la verità. Come reagiranno Helena Prestes e Javier Martinez alla scoperta della passione nata tra la ballerina e il milanese?

Oltre al ritorno di Shaila e Lorenzo, la nuova diretta vedrà l’ingresso di una nuova concorrente. Stiamo parlando di Federica Petagna, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Spazio poi al verdetto del televoto. Chi, tra Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, dovrà fare le valigie e lasciare il gioco?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.