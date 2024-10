Grande Fratello, Jasmine Carrisi svela la verità sul rapporto con Amanda Lecciso e chi sono i suoi concorrenti preferiti

Gossip TV

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, rompe il silenzio e parla del rapporto con Amanda Lecciso, la concorrente del Grande Fratello: "Mi manca, ma la supporterò in casa fine alla fine".

Amanda Lecciso è stata una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che in un'intervista rilasciata a Tag24 ha anche svelato il nome dei suoi concorrenti preferiti.

Jasmine Carrisi e le parole su Amanda Lecciso

Lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà l'eliminazione di uno dei concorrenti al televoto. Nell'attesa, Jasmine Carrisi ha rilasciato un'intervista a Tag24 in cui ha svelato la verità sul rapporto che la lega ad Amanda Lecciso:

Seguo costantemente Amanda e ormai sono diventata una sua fan, mi manca ma la supporterò in casa fine alla fine. Abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto, quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà.

Dopo aver speso parole di stima e affetto nei confronti di Amanda, che questa settimana è al televoto, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è sbilanciata sul cast della nuova edizione del Gf rivelando i nomi dei suoi concorrenti preferiti:

Seguo tanto il Grande Fratello per ovvi motivi, adoro Jessica che ho avuto il piacere di conoscerla perché è amica di mia sorella. Adoro Javier, sia caratterialmente che esteticamente (è oggettivamente un gran figo). Detto ciò, ho anche qualche antipatia di gente che mi sembra poco corretta e coerente.

Amanda Lecciso a rischio eliminazione

Dopo numerosi giorni di silenzio, Amanda Lecciso ha deciso di affrontare Helena Prestes per provare a chiarire le loro incomprensioni. Incomprensioni nate alla fine della precedente puntata del Grande Fratello quando la modella ha deciso di nominare la sorella della nota Loredana perché infastidita e gelosa del suo avvicinamento a Lorenzo Spolverato. Ricordiamo, inoltre, che la Lecciso è al televoto insieme a Helena Prestes, Clayton Norcross, Micheal Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5.

