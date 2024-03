Grande Fratello, Jane Alexander incorona Beatrice Luzzi come vincitrice del reality: "Lo vince meritatamente"

Gossip TV

A sorpresa, la storica nemica di Beatrice Luzzi, Jane Alexander, ha dichiarato che sarebbe la sua vittoria di questa edizione del GF sarebbe meritata!

Manca sempre meno alla finale di questa edizione del Grande Fratello e, in attesa di scoprire chi, questa sera, su Canale5 ,accederà alla finale insieme ai primi tre finalisti, Jane Alexander ha finalmente deposto le armi contro la sua storica rivale, Beatrice Luzzi.

GF, Jane Alexander incorona Beatrice Luzzi vincitrice del reality: "Si merita di vincere"

Poco dopo l'inizio del GF, Beatrice Luzzi e Jane Alexander ebbero un acceso scontro nella Casa di Cinecittà: l'attrice di Vivere, infatti, era stata paragonata ad Alexander e aveva risposto stizzita per il paragone, lamentandosi che durante i provini per il ruolo di Lucrezia Van Necker venne preferita Jane Alexander a lei. Le sue parole provocarono prima la risposta sui social di Jane Alexander e poi un confronto diretto tra le due donne, chiamate a parlarsi da Alfonso Signorini.

Nel corso di questi mesi, l'antipatia di Jane Alexander per Beatrice Luzzi non è diminuita affatto, ma ieri, nel corso dell'ospitata a Pomeriggio 5, l'attrice ha espresso la sua preferenza su chi, secondo lei, vincerà il GF e, sorprendendo tutti, ha dichiarato che la vittoria meritata dovrebbe andare a Beatrice Luzzi:

"Secondo me lo vince meritatamente Beatrice, perché sì, se lo merita, nonostante...Beatrice si merita di vincere questo GF"

Al momento, Beatrice è tra le più papabili per la vittoria di questa edizione del reality: insieme a lei, molti fan sperano di veder trionfare Perla Vatiero, che tuttavia non è ancora arrivata in Finale. Bisognerà attendere questa sera per scoprire chi saranno gli ultimi finalisti della trasmissione e chi, invece, dovrà lasciare per sempre il GF.

Scopri le ultime news su Grande Fratello