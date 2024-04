Grande Fratello, Intervista esclusiva a Rosy Chin: "È stato un ciclone di emozioni, il pubblico ha capito che sono vera"

Gossip TV

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Rosy Chin, si racconta in un'intervista esclusiva ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Rosy Chin, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello. Già nota ai più per essere la titolare del ristorante Yokohama di Milano, la nota chef ha deciso di partecipare al popolare reality show targato Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy per farsi conoscere e apprezzare anche dal grande pubblico. E ci è riuscita alla grande visto che i telespettatori l'hanno premiata mandandola direttamente alla finale insieme a Perla Vatiero e Beatrice Luzzi! Rosy ha partecipato attivamente a tutte le dinamiche del gioco, affrontando tutto con grande ironia, carisma e determinazione.

Ecco cosa Rosy Chin ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dal grande amore per la sua famiglia, a cui sente di dover dire grazie più di tutti, alla sua emozionante e forte esperienza nella Casa del Grande Fratello, che le ha permesso di raccontare la sua storia e farsi conoscere veramente.

Dal primo all’ultimo giorno nella Casa. Che esperienza è stata?

Incredibile e irripetibile, un mix di emozioni che tutti dovrebbero provare una volta nella vita. Stare in una “bolla” per 197 giorni ti fa sentire da un lato protetta, dall’altro lato ti mette a nudo e quindi fragile e indifesa. Avevo due obiettivi: farmi conoscere e rendere la mia famiglia orgogliosa di me. Penso di averli centrati entrambi perché i miei figli e mio marito sono soddisfatti del mio percorso e per me il loro giudizio è tutto.

Se dovessi preparare un piatto per descrivere la tua esperienza al Gf quale sarebbe?

Se dovessi descrivere questa esperienza attraverso un piatto sarebbe sicuramente una pizza. È stata un’esperienza fatta di diverse consistenze, diversi sapori e contrasti: croccante e soffice, dolce e piccante allo stesso tempo. La pizza, seppur un piatto semplice, ha bisogno di molta attenzione e pazienza nella preparazione. Per me questi mesi sono stati una bella pizza farcita con tutte le emozioni e sensazioni che ho provato all’interno della Casa.

La persona a cui senti di dover dire grazie più di tutte?

A mio marito Paolo, se ho potuto assentarmi da casa per oltre sei mesi è grazie a lui che mandato avanti il nostro ristorante e si è occupato con amore dei nostri figli. Come madre è stata difficilissima la lontananza fisica dai miei 3 figli, mi mancava il contatto con loro, il loro profumo, ma sapevo che loro mi potevano vedere in tv e quindi sentirmi in qualche modo vicina, ed ero tranquilla perché con loro c’era Paolo. Sono stati i miei figli a spingermi a partecipare e io volevo dimostrare che una madre non deve rinunciare ai propri sogni.

Non ti sei mai tirata indietro, hai sempre affrontato con grinta le dinamiche del gioco. Sei soddisfatta del tuo percorso o hai ancora qualche sassolino nella scarpa?

Sono soddisfatta e se tornassi indietro credo che rifarei tutto allo stesso modo. Io sono così, è impossibile fingere per 6 mesi davanti alle telecamere, se qualcuno indossa una maschera è destinato a farla cadere. Ora guardo avanti ma sono felice di ciò che mi ha lasciato questa esperienza, incluse le amicizie che sono proseguite fuori dalla Casa.

Cosa ti viene in mente se ti nomino: Fiordaliso, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini?

Con Fiordaliso è nata un’alchimia meravigliosa, sono una sua fan da sempre e ci sentiamo tuttora, ci siamo ritrovate a cantare e ballare insieme. Beatrice è una donna con un carattere tosto, esattamente come me, per questo è normale che in una prima fase non ci fossimo capite, che ci fossero degli attriti. Però con il tempo le cose sono cambiate e abbiamo trovato un sano equilibrio, è una donna che stimo. Ad Alfonso devo tutto, è stato lui a volermi nella Casa e quindi non smetterò mai di ringraziarlo.

Amatissima sul web e anche nella Casa. Qual è stata secondo te la chiave vincente che ti ha fatto arrivare in finale?

Per me arrivare in finale è stato un sogno del tutto inaspettato. Nella Casa c’erano personaggi amatissimi dal pubblico come Perla e Beatrice: impossibile pensare di gareggiare con loro. Essere arrivata terza è stato un traguardo meraviglioso, anche perché io non avevo un percorso televisivo alle spalle, sono entrata nel programma tra i non famosi. Penso che il pubblico mi abbia portata in finale perché ha capito che sono vera, nel bene e nel male, e che non mi sono mai tirata indietro.

Ti senti cambiata?

Mi sento arricchita emotivamente da questa esperienza, quando un ciclone di emozioni ti travolge non può non lasciarti un segno. Ma resto la Rosy di sempre, chi mi conosce da prima del reality sa che sono esattamente così: combattiva, un po’ sopra le righe, festaiola e con un grande cuore. Nella vita ho vissuto momenti molto dolorosi, dal bullismo subìto da bambina alla bulimia a un primo matrimonio finito male…Ora accolgo con gioia tutto ciò che di bello mi arriva e cerco di trasmettere positività a chi mi circonda.

Ti mostri spesso sui social con Federico Fusca, ti piacerebbe fare un format televisivo dedicato alla cucina insieme a lui?

Federico è un caro amico e insieme ci divertiamo tantissimo, facciamo dei contenuti sui social in cui alterniamo la cucina a delle gag esilaranti. Spero che il reality mi dia la possibilità di far conoscere meglio il mio lavoro di chef, la tv è piena di chef uomini ma c’è ancora pochissimo spazio per le chef donne. In questo momento c’è un progetto televisivo nel cassetto ma non posso parlarne!

Chi è e cosa vuole oggi Rosy Chin?

Sono felice di ciò che ho, dall’amore della mia famiglia alla soddisfazione che mi regala il mio lavoro. Oltre al ristorante porto avanti la mia attività come food creator sui miei social e su GialloZafferano. E sto ultimando il mio libro che uscirà a breve, un mix delle mie ricette e della mia storia. In questo momento alla vita non posso chiedere di più!

