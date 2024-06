Grande Fratello, il ritorno di Giuseppe Garibaldi: ecco qual è il suo nuovo ruolo

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, è stato “ingaggiato” per invitare le persone a iscriversi alle selezioni che permetteranno agli autori di formare il cast della prossima edizione del reality show.

Colpo di scena! Giuseppe Garibaldi è il nuovo volto dei casting itineranti del Grande Fratello. L’ex amato e simpatico concorrente è stato ingaggiato per occuparsi delle selezioni, che permetteranno agli autori di formare il cast della prossima e attesissima edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Giuseppe Garibaldi è il volto dei casting itineranti del Gf

L'ultima edizione del Grande Fratello è finita da pochi mesi, ma gli autori sono già alla ricerca di nuovi volti da far entrare nella famosa Casa di Cinecittà. Ad aiutarli in questa "missione" Giuseppe Garibaldi. L'ex amato concorrente, al centro del gossip per la sua relazione con Beatrice Luzzi, è infatti il volto dei casting itineranti del reality show di Canale 5.

Garibaldi è stato “ingaggiato” per invitare le persone comuni a iscriversi alle selezioni necessarie a formare il cast della prossima edizione del Gf, in partenza il prossimo settembre 2024 in prima serata su Canale 5. La nuova collaborazione è stata ufficializzata con un video pubblicato sui social: "Attenzione Lecce! Avvistato Giuseppe Garibaldi che si aggira per le vie della città alla ricerca di nuovi volti per i casting. Chissà, il prossimo concorrente a varcare la Porta Rossa potresti essere proprio tu! Quale sarà la prossima tappa? To be continued...".

Il filmato in questione mostra Giuseppe in giro per strada a Lecce mentre intervista i possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello: "Siamo arrivati a Lecce. Adesso andiamo a trovare qualcuno che vuole varcare la porta rossa". Il conduttore Alfonso Signorini, che non ha mai nascosto la sua simpatia per il giovane calabrese, deciderà di affidargli un ruolo nella prossima edizione del reality show di Canale 5? Staremo a vedere.

Letizia e Giuseppe: amicizia al capolinea dopo il Gf

Una grande soddisfazione per Garibaldi, che però è finito nel mirino di una sua ex compagna di avventura. Stiamo parlando di Letizia Petris, che si è sfogata in una diretta TikTok sulll'amicizia oramai svanita con il calabrese. La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha commentato lo strano comportamento di Giuseppe sottolineando di essere stata l'unica a credere fermamente nei suoi valori e rivelando di averlo sempre protetto e sostenuto moltissimo sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà:

È sparito, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno... Mi aveva promesso che sarebbe venuto alla mia mezzanotte e non è venuto. Io potevo capire che non volesse venire perché non andava d'accordo con gli altri inquilini. Quindi ho aspettato mesi, ho sperato che non fosse come stavo vedendo, ma a questo punto alzo le mani e va bene così.

