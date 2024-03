Grande Fratello, il risentimento di Giuseppe Garibaldi: "Non sei coerente con te stessa quando dici che..."

Gossip TV

Giuseppe esprime alcune perplessità sulle votazioni fatte durante l'ultima puntata del Gf.

Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris e Paolo Masella sono finiti al televoto per accedere alla finale del Grande Fratello. Un risultato che ha generato un po' di malumore in Giuseppe Garibaldi, il quale non è riuscito a nascondere le sue perplessità alla nota chef cinese.

Il malumore di Giuseppe Garibaldi

Le nomination fatte nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello non sono andate per niente giù a Giuseppe Garibaldi, che non ha nascosto il suo risentimento per non essere stato candidato per andare in finale. Il ragazzo non si aspettava nulla da nessuno, ma su Rosy Chin nutriva un piccolo dubbio: "Non sei coerente con te stessa quando dici che ci sei stata per tutti".

Sentendosi toccata, Rosy ha prontamente replicato cercando di difendersi dalle accuse. La chef ha infatti ribadito il suo affetto per Anita Olivieri, per cui non poteva scegliere nessun altro. Un comportamento che ha provocato la reazione anche di Beatrice Luzzi. "Dovevi aspettartelo da Anita, non da Rosy" ha dichiarato l'attrice cercando di far ragionare Giuseppe.

Ricordiamo quindi che Anita, Rosy, Paolo e Letizia sono i quattro concorrenti in Nomination. Chi di loro conquisterà il secondo posto in finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf che andrà in onda il prossimo lunedì 11 marzo 2024 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

