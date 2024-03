Grande Fratello, la confessione inaspettata di Alessio Falsone su Perla Vatiero: è polemica sul web

Gossip TV

Alessio Falsone al Gf: "Perla non è mai stata il mio tipo, l’ho detto 300 volte e lo ripeto".

Alessio Falsone nella bufera dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Il motivo? Parlando con Anita Olivieri nella suite, il giovane concorrente del reality show si è lasciato andare a delle confessioni davvero inaspettate su Perla Vatiero che hanno spiazzato e deluso tutti i telespettatori.

Alessio Falsone spiazza su Perla Vatiero

Perla Vatiero non è l'unica a usare metafore o messaggi in codice per comunicare all'interno della Casa del Grande Fratello. Alessio Falsone, infatti, batte i piedi e lo fa sempre quando c’è Sergio D'Ottavi nei paraggi, proprio come ha sottolineato Alfonso Signorini durante l'ultima diretta. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il giovane concorrente che, parlando in piena notte in suite con Anita Olivieri, ha spiegato:

La cosa che hanno parlato in codice delle scarpe in piena notte? Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di…quelle scarpe lì non me ne è mai fregato un ca**o. Lui sarà stato vago perché è un signore. Come mai battevo i piedi l’altro giorno in cucina mentre Perla prendeva una cosa per terra? Fidati che il motivo c’era. Magari prima di piegarsi ha fatto altro, è successo altro. Poi mi rendo contro che il mio modo di fare possa creare fraintendimenti e far cadere le persone. Perché comunque io sono così, molto brillante, giocherellone, simpatico, piacione e faccio complimenti. Quindi le donne ci possono cadere. Però io sapevo benissimo in che situazione era Perla.

Come riportato da Biccy, Alessio ha vuotato il sacco rivelando che il famoso piedino ballerino era proprio riferito a Perla e non a dei ‘fraintendimenti’:

Ribadisco che Perla non è mai stata il mio tipo, l’ho detto 300 volte e lo ripeto. La vedo come una sorella al massimo, io la piglio per il cu** e basta. Però ho avuto la percezione che dopo tutti i video montati che hanno mandato…non solo il GF abbia pensato che…ma anche lei. Per questo ho iniziato con la cosa del battere i piedi.

Le dure dichiarazioni di Falsone hanno spiazzato tutti i fan del Gf e dei Perletti, che non hanno nascosto la loro delusione sui social: "Ammazza che bella considerazione che Alessio ha di Perla", "Lui è falso di nome e di fatto"...Alfonso Signorini manderà in onda il filmato in questione? E come reagirà la Vatiero?

