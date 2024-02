Grande Fratello, il programma si fermerà per un anno? Ecco tutta la verità

Gossip TV

Il portale di TVBlog ha svelato in anteprima il futuro del reality show che secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe dovuto fermare per un anno e cambiare il conduttore.

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, il reality show di Mediaset, Il Grande Fratello, si sarebbe fermato per un anno al posto della nuova edizione de La Talpa. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia durante il recente appuntamento con Casa SDL: “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello“, ha dichiarato il giornalista.

Stando invece a ciò che ha diffuso TvBlog (e ancora prima, Giuseppe Candela), non ci sarebbe nulla di vero. Il reality show tornerà con la nuova edizione confermando anche il conduttore, Alfonso Signorini. L'unica notizia certa sarebbe che la Casa di Cinecittà si trasferirà negli studi Lumina Studios, sempre nella città di Roma.

“Ci giunge la conferma per il Grande Fratello anche per la prossima stagione tv - si legge su TvbBlog -Conferma per il programma e per il suo conduttore Alfonso Signorini, quest’ultimo di cui si parla da molti anni di una sua uscita dal programma. Cosa questa che viene poi puntualmente smentita dalla realtà delle cose ogni autunno. Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale. Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023”.

E ancora:

“Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .