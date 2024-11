Grande Fratello, il padre di Tommaso Franchi sul percorso del figlio: "Si distingue dagli altri, si comporta bene"

Gossip TV

Il padre di Tommaso Franchi ha raccontato cosa pensa del percorso del figlio al GF e dei legami di Tommaso con Maria Vittoria Minghetti e Maica Benedicto.

Giacomo Franchi, padre di Tommaso Franchi, l'idraulico senese attuale concorrente del Grande Fratello, ha commentato il percorso del figlio nel reality show di Canale5, svelando cosa pensa della natura da "rubacuori" del figlio e di due gieffine che hanno manifestato interesse per Tommaso: Maria Vittoria Minghetti e Maica Benedicto.

GF, Giacomo Franchi sul percorso di Tommaso nel reality: "Si distingue dagli altri"

Intervenuto nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, il padre dell'idraulico senese ha espresso il suo parere sull'avventura che Tommaso sta vivendo nel programma condotto da Alfonso Signorini. Il concorrente è reduce da un'avventura al Gran Hermano, versione spagnola del nostro GF, dove ha ritrovato la gieffina Maica Benedicto, la modella spagnola con cui sembrava fosse nata un'intesa. Ma Tommaso, prima di lasciare momentaneamente il GF aveva anche avuto un avvicinamento a Maria Vittoria Minghetti, confermando di essere un vero "rubacuori", come l'ha definito anche suo padre.

Giacomo Franchi ha raccontato che anche sua madre, la nonn a cui Tommaso è molto legato, ha notato che suo nipote ha catturato il cuore di alcune ragazze del GF, ma entrambi sono convinti che per ora Tommaso sia invaghito di Maria Vittoria, dato che si sono anche baciati. Il padre del concorrente ha elogiato il figlio, dichiarando che è fiero di lui e che il suo comportamento lo distingue da quelli degli altri inquilini della Casa: "Mio figlio si distingue anche per questo, per il modo di fare un po’ differente dagli altri. In tanti mi chiamano per farmi i complimenti per mio figlio e mi fa piacerissimo. La cosa mi rincuora. Per un genitore è un grande traguardo".

Il padre dell'idraulico di Siena ha anche aggiunto che spera che Tommaso continui a comportarsi così, perché sta vivendo un'esperienza unica e che ha tanti fan che lo sostengono e che quando incontrano il genitore del giefifno si complimentano con lui: "Lui è un bravo ragazzo, non è mai stato davanti alle telecamere, ma si sta comportando bene. E questo fa la differenza".

Tuttavia, alcuni utenti sui social non sembrano pensarla così, dato che hanno notato come Tommaso, nella settimana che è intercosa prima del suo rientro al GF, ha avuto accesso a internet e, una volta nella Casa, ha spifferato agli inquilini diversi avvenimenti successi al di fuori della trasmissione. Per molti fan del reality questo comportamento è inaccettabile e, dato che il concorrente deve aver anche letto dei commenti a proposito delle dinamiche nella Casa e che questo potrebbe spingerlo a influenzare gli altri gieffini, hanno chiesto a gran voce un provvedimento, per la palese violazione del regolamento.

GF, il padre di Tommaso svela cosa pensa di Maica Benedicto e Maria Vittoria Minghetti

Giacomo Franchi ha anche rivelato cosa pensa di Maria Vittoria Minghetti e Maica Benedicto: con molta diplomazia ha affermato che non conoscendole personalmente non può dare un giudizio completo, ma che la dottoressa romana gli è molto simpatica, ma che vista l'esperienza nella Casa, dove tutto è amplificato al massimo e si vive insieme H24, non è detto che la loro intesa possa durare anche fuori.

Per quanto riguarda Maica, il padre di Tommaso si è detto contento di come il figlio si sia comportato nei suoi confronti, perché non l'ha illusa ed è stato chiaro con lei: "Devo dire che è stato maturo nel dire di ‘no’. L’ha conosciuta un giorno e mezzo. Penso sia un’attitudine di una generazione come la mia. Quando hai a che fare con altre persone o sei sotto nel lavoro a qualcun altro devi portare rispetto".

Parlando delle precedenti relazioni di Tommaso, suo padre ha rivelato che è normale che si innamori con tanta facilità, vista la sua età e che la sua relazione più lunga è durata un anno è mezzo. Scherzando, ha poi aggiunto che la nonna sarebbe molto gelosa se Tommaso tornasse con una fidanzata da questa esperienza, ma che capirebbe: "A 24 anni gli ormoni si sa...".

