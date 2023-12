Grande Fratello, il fratello di Greta, Joseph Rossetti, vorrebbe fidanzarsi con Perla Vatiero

La madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ospite a Radio Cusano, ha rivelato che suo figlio, fratello maggiore dell'ex tentatrice, vorrebbe fidanzarsi con Perla Vatiero. "Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla", queste le parole alquanto bizzarre della signora Bonifacio che nel corso dell'intervista a Turchesando ha anche parlato del rapporto che si è creato tra sua figlia e l'ex fidanzata di Mirko Brunetti:

La madre di Greta si è detta anche convinta che Mirko sia ancora innamorato di Perla e spera in cuor sia che la figlia possa mettere un punto con il 26enne che sembra non sia stato del tutto sincero con la 25enne monzese.

"Mirko non è una persona chiara, mi ha molto deluso. Ho ricevuto una chiamata da lui oggi, dopo che lo avevo chiamato e non mi aveva risposto. Però lui dice ovviamente che era impegnato però dopo che visto il post mi ha chiamata. Cosa mi ha detto? Giustificazioni molto insulse, aggrappandosi sul suo essere buono, del non voler fare male né all’una e né all’altra, ahimè. Però ieri sera ha toccato proprio il fondo, mia figlia è vera e dietro ci sono delle maschere che fanno paura."