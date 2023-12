Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi risponde alle scuse di Massimiliano Varrese per la madre

Gossip TV

Ecco cosa ha risposto il figlio di Beatrice Luzzi alle scuse di Massimiliano Varrese per Beatrice Luzzi al GF.

Ieri, al Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha duramente ripreso Massimiliano Varrese a causa di alcuni comportamenti e dichiarazioni aggressive verso l'attrice e gieffina Beatrice Luzzi. Nonostate le scuse dell'attore, non tutti sul web hanno ritenuto che Varrese fosse sincero e tra loro c'è anche Valentin Cisilin, figlio di Beatrice, il quale ha espresso il suo pensiero sui social.

GF, Valentin Cisilin risponde alle scuse di Varrese per la madre: "Verba Volant"

In queste settimane, la tensione al GF è aumentata tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: il gieffino, infatti, si è lasciato andare a diverse affermazioni e atteggiamenti aggressivi verso la coinquilina del reality di Canale5 e questo ha sollevato un polverone mediatico. Contro di lui, infatti, si sono espresse diverse personalità del mondo dello spettacolo, come Valentina Pitzalis e Gessica Notaro e lo stesso Alfonso Signorini è intervenuto personalmente nella puntata di ieri sera, sabato 16 dicembre, per ammonire Varrese e garantirgli la squalifica se non avesse moderato i toni verso Beatrice.

Solo a causa di questa eventualità Varrese si è scusato con la coinquilina, affermando di non essersi reso conto delle parole usate e di avere un comportamento eccessivamente passionale:

"Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Chiedo scusa a tutti. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a in reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà"

Tuttavia, non tutti sono apparsi convinti del rimorso dell'attore e tra questi c'è anche Valentin Cisilin, figlio di Beatrice Luzzi. L'adolescente ha già dimostrato apertamente il suo sostegno alla madre, anche contro Varrese stesso, e anche ieri sera si è schierato con l'attrice. Sui social, infatti, ha pubblicato una semplice storia in cui esprimeva il suo parere: le parole di Varrese non sono altro che questo e l'attore non cambierà mai atteggiamento:

"Verba volant"

