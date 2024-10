Grande Fratello, Iago Garcia e Javier Martinez stroncano Lorenzo Spolverato: volano accuse e offese nella Casa

Gossip TV

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Iago Garcia, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che sbotta furioso: "Sei un pagliaccio, vado via".

La nomination ricevuta durante l'ultima puntata del Grande Fratello non è per niente andata giù a Lorenzo Spolverato. Intento a cercare di capire il motivo della votazione e spiegare la propria posizione in Casa, il giovane milanese ha fatto nascere un'accesa discussione tra lui e gli altri concorrenti.

Iago e Javier contro Lorenzo: è scontro al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato nominato da diversi concorrenti, tra cui Javier Martinez e Iago Garcia. La nomination dell'ex tentatore di Temptation Island, in particolar modo, non è per niente piaciuta al diretto interessato che, subito dopo la diretta, ha chiesto spiegazioni e puntato nuovamente il dito contro l'attore spagnolo:

Che mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po’ la persona, che devo dire, la motivazione quando voi la date… una persona quando viene nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Io me lo chiedo e dico come mai. La tua Javier… Mi sembra molto ridicola. Anche io ascolto tanto, ma viene tutto compromesso dal mio tono. Sono molto infastidito dal comportamento di Iago. La mia personalità è così, posso migliorare, ma se uno viene da me con un atteggiamento di attacco mi scaldo molto più di prima. Javi sei in posizione di attacco, quindi o ti apri e mi vieni incontro o puoi attaccarti a quel coso lì e tirare. Cosa dovrei fare? Sono così. Siamo diversi amore mio, benvenuto al Grande Fratello. Sono così e basta, non faccio male a nessuno, è il mio tono.

Le affermazioni di Lorenzo hanno provocato la reazione immediata di Javier, che si è difeso dalle critiche e invitato il suo compagno di avventura ad abbassare i toni: "Non è ridicola, non l’ho notato solo io che c’è stata questa lontananza. Ti stai scaldando e con me sbatti male". Nella conversazione è intervenuto inevitalbilmente anche Iago, che ha accusato il milanese di essere arrogante e di voler stare sempre al centro delle dinamiche della Casa:

Io sono stato nominato tante volte e non mi sono mai scaldato, non è educazione. Io faccio ciò che voglio, siamo in una convivenza e se voglio entrare in un argomento di conversazione lo faccio. Sei egocentrico, anche se non sono una persona perfetta sono molto più di esempio di te, ma anche Javier lo è molto più di te. Mi sembri una persona che sta giocando qua, ho visto le tue due facce dal primo giorno e a me non mi ingannerai mai. Vuoi essere sempre al centro della situazione, non so perché hai sempre questa voglia di stare al centro dell’attenzione. Hai fatto tutta questa performance da solo, io non ti ho detto niente.

L'ira di Lorenzo

Javier Martinez, Iago Garcia E Lorenzo Spolverato sono davvero ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello e la nomination di ieri sera ha ulteriormente peggiorato la situazione tra di loro. Le accuse mosse dall'ex tentatore di Temptation Island e l'attore spagnolo, che ha anche criticato gli altri gieffini per essere troppo accondiscendenti con lui, hanno fatto letteralmente infuriare il concorrente milanse che, prima di abbandonare la conversazione, ha dichiarato:

La storia della mia vita non la conosci, non sai niente. Sei un pagliaccio, Madonna vado via. Empatia non la conosci, lo sai? Hai esagerato. Non sono un esempio? Sti ca*zi, cosa ti devo dire.

