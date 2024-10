Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti affronta Shaila Gatta dopo la diretta: ecco cosa è successo tra le due

Gossip TV

Al termine dell'ultima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha deciso di confrontarsi con Shaila Gatta e spiegarle nuovamente i motivi che l'hanno spinta a nominarla.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato finalmente il confronto tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. La giovane romana ha deciso di affrontare l'ex velina di Striscia la Notizia per spiegarle nuovamente i reali motivi che l'hanno spinta a nominarla durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5.

Il confronto tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 14 ottobre 2024 su Canale 5, Mariavittoria Minghetti ha deciso di nominare Shaila Gatta perché con lei non è riuscita ancora ad instaurare un rapporto d'amicizia nella Casa. Non contenta, però, la romana ha cercato un confronto con la ballerina anche dopo la diretta.

Mentre era in salone con Tommaso Franchi, Mariavittoria ha chiamato Shaila per chiarirle la sua posizione e spiegarle nuovamente i motivi che l'hanno spinta a nominarla. Nonostante la votazione, però, le ha detto di essere molto dispiaciuta e che le piacerebbe approfondire meglio la loro conoscenza:

Ti ho nominato io, la cosa che mi dispiace è che con te ci potrebbe essere tanta affinità a livello caratteriale. Però ci salutiamo e basta. Ti dico la verità, non volevo nominare Luca perché qua dentro per me vale. Non ho nominato Yulia perché è passato ancora una volta il messaggio che sono l'ancella di Jessica e mi sono stancata. Tu mi piaci come persona e so che non uscirai mai dalla Casa. Vorrei che provassimo a condividere più tempo insieme.

La verità di Shaila sulla posizione di Mariavittoria al Gf

Dopo aver ascoltato le motivazioni di Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta ha chiarito il suo punto di vista sulla situazione. Senza troppi giri di parole, la ballerina, che questa settimana è finita al televoto, ha confessato di non essersi avvicinata a lei solo ed esclusivamente perché non ha percepito alcun tipo di interesse da parte sua e si augura che questa nomination possa unirle di più:

Devi stare tranquilla, prima o poi andiamo tutti in nomination. È anche un modo per approfondire questo. Tu stai sempre con loro, è davastante. Ti dico di sì, ma deve essere una cosa reciproca. Impegnamoci, io parlo con tutta la casa, il tempo c'è. Non ci sono problemi tra noi. Tu sei totalmente estranea. Ti ringrazio per la sincerità.

