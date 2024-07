Grande Fratello: i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali, Lino Giuliano e Alessia Pascarella nel cast

Gossip TV

I primi quattro vip bomba della nuova edizione del Grande Fratello.

Il Grande Fratello tornerà a settembre con una nuova edizione, pronta a catturare l'attenzione degli spettatori con il suo mix unico di dinamiche umane, emozioni intense e colpi di scena imprevedibili. Questo reality show, ormai un pilastro della televisione italiana, continua a reinventarsi, offrendo un'esperienza sempre fresca e coinvolgente sia per i concorrenti che per il pubblico.

Grande Fratello, Karina Cascella, Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano e Alessia Pascarella nel cast

Situata in una location segreta, la Casa del Grande Fratello è stata completamente rinnovata per questa edizione, con spazi moderni e tecnologicamente avanzati che promettono di mettere alla prova i concorrenti in modi inediti. Dotata di stanze tematiche, zone comuni lussuose e angoli di relax, la Casa quest'anno per la prima volta non sarà a Cinecittà ma nei Lumina Studios, che si trovano nel Parco di Veio in una zona di Roma nord.

Il cast si sta iniziando a formare e Dagospia ha rivelato in esclusiva i primi quattro vip che animeranno il reality condotto da Alfonso Signorini.

"Il reality sarà condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio dell’opinionista Cesara Buonamici, con il solito mix tra volti noti e sconosciuti. Dagospia può anticipare i nomi dei primi quattro concorrenti (firme permettendo): sarà nel cast il coreografo e volto televisivo Enzo Paolo Turchi, nella casa farà il suo ingresso anche l’opinionista (ex Uomini e Donne) Karina Cascella. Il reality proverà a sfruttare l’onda lunga del fenomeno “Temptation Island”, il reality Fascino lo scorso anno aveva già “salvato” l’edizione con il trio Mirko-Perla-Greta. Quest’anno dovrebbero far parte del cast Lino “Strunz” e Alessia, la coppia scoppiata nel docureality si ritroverebbe sotto lo stesso tetto“.

Dunque, ricapitolando, ritroveremo Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne e vincitrice della prima edizione de La Talpa, il ballerino e marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e due partecipanti della recente edizione di Tempation Island, ovvero l'ex coppia formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella ( si vocifera che siano stati contattati anche Raul Dumitras e Martina De Ioannon). Nel viaggio dei sentimenti di Canale 5, Lino e Alessia, dopo quattro anni di relazione, hanno deciso di lascarsi e il giovane campano ora pare che stia frequentando l'ex tentatrice Maika.

I primi 4 concorrenti del #GrandeFratello secondo Dagospia:



- Enzo Paolo Turchi

- Karina Cascella

- Lino e Alessia di #TemptationIsland pic.twitter.com/PoOMlabyVz — Trash Italiano (@trash_italiano) July 29, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .