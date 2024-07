Temptation Island, "Maika sta con te per soldi e pubblicità, le fai cag***!", la reazione di Lino Giuliano

Gossip TV

Il giovane campano Lino Giuliano, tra i protagonisti indiscussi della recente edizione di Temptation Island, ha difeso con veemenza la tentatrice Maika e la loro frequentazione dagli attacchi feroci dei detrattori.

Temptation Island, Lino Giuliano: "Ma quanto invidia c’è? State scoppiando!"

Lino e Alessia Pascarella sono entrati nel programma come una coppia con una relazione di quattro anni alle spalle, sperando di trovare risposte ai numerosi dubbi che avevano su loro rapporto Alessia, in particolare, nutriva forti dubbi sulla maturità del suo compagno, trovandolo immaturo e non avendo una fiducia completa in lui. Sin dall'inizio del programma, il giovane campano ha mostrato un evidente interesse nei confronti della single Maika, un comportamento che ha messo a dura prova il loro rapporto. Lino ha respinto per ben cinque volte la richiesta di Alessia di avere a un falò di confronto, posticipando continuamente l'incontro che avrebbe potuto chiarire le cose tra loro. Questa insistenza nel voler evitare il confronto ha ferito profondamente Alessia, che ha visto nei suoi atteggiamenti una mancanza di rispetto e considerazione per i suoi sentimenti. Quando finalmente Lino ha accettato di incontrare Alessia al falò di confronto, il danno era ormai fatto. Nonostante il giovane sembrasse pentito e cercasse di giustificare i suoi comportamenti, Alessia era troppo delusa e amareggiata per concedergli un'altra possibilità. La fiducia già vacillante è stata completamente distrutta dai comportamenti di Lino, e Alessia ha deciso di non proseguire la relazione con lui.

L'esperienza nel programma ha messo in luce le fragilità e le insicurezze del loro rapporto, portando Alessia a prendere una decisione definitiva. Nonostante le dichiarazioni di pentimento di Lino, la trentenne campana ha ritenuto che non ci fosse più spazio per recuperare la fiducia persa e ha scelto di andare avanti per la sua strada, senza il compagno che aveva iniziato a vedere sotto una luce completamente diversa.

Ad oggi, a circa un mese dalla fine della loro partecipazione al programma, Lino ha ufficializzato la sua frequentazione con Maika con cui si è immortalato spesso sui social, dividendo il pubblico del web. Tra i detrattori, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica che ha ribadito più volta che la ragazza non è affatto interessata a lui, ma ai soldi e alla visibilità che sta creando questa frequentazione.

"Maika ha detto alle amiche che sei lontanissimo dal suo stereotipo palestrato e ricco. Lo ha fatto per visibilità e contratto da rispettare."

Rosica ha anche aggiunto che non è il suo tipo né mentalmente né esteticamente, affermando "Lino, in pratica, lei fai cag***!"

Il 29enne campano ha quindi replicato alle dichiarazioni di Investigatore Social e non solo. Ha voluto ribadire che da parte di chi critica la sua relazione con l'ex tentatrice c'è solo invidia:

"Allora, prima hanno detto che mi avvicinavo a Maika, che lei si avvicinava a me per soldi. Ora stanno dicendo che si sta avvicinando per visibilità. Ma una cosa seria la volete dire o no? P*rca tr*ia. Cioè ma quanto invidia c’è? State scoppiando!"

