Grande Fratello, i dubbi di Mariavittoria su Jessica Morlacchi: "Non la sto capendo più" (VIDEO)

Dopo le nomination di ieri sera al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha iniziato a nutrire dei forti dubbi sulle modalità di gioco di Jessica Morlacchi, che ha tradito Javier Martinez mandandolo in nomination.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono finite nel mirino dei tuguriati dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Tra tutti, Mariavittoria Minghetti ha rivelato di non riuscire a comprendere il gioco che sta mettendo in atto la concorrente romana e per questo motivo ha iniziato a destare qualche sospetto.

Mariavittoria Minghetti mette in discussione Jessica Morlacchi

La puntata di ieri del Grande Fratello ha stravolto le dinamiche del gioco e messo a dura prova le storie d'amore e le amicizie nate nella Casa. A commentare il comportamento ambiguo assunto da Jessica Morlacchi è stata Mariavittoria Minghetti che, pur essendo molto amica dell'ex cantante dei Gazosa, non riesce più a comprendere la sua strategia.

Parlando con Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato, che ha accusato Jessica di essere molto furba e intenzionata a entrare in ogni dinamica del reality show condotto da Alfonso Signorini, Mariavittoria ha confessato di essere rimasta spiazzata dalla scelta della concorrente romana di mandare in Nomination Javier Martinez. Secondo la dottoressa, Jessica avrebbe potuto votare Federica e proteggere il gruppo: "Non la sto capendo più...perché non ha votato Federica?". Perché ha deciso di tradire l'argentino?

A dire la sua è arrivato poi Stefano Tediosi, che ha espresso le proprie perplessità circa il comportamento assunto da Jessica nella Casa del Gf. Secondo l'ex tentatore di Temptation Island, la romana non ha mai preso una posizione netta rispetto al triangolo, anzi è sempre stata ambigua sia con lui che con Alfonso D'Apice. Una confessione che ha deluso ulteriormente Mariavittoria, che ha ammesso di non riuscire a capire il motivo per cui una persona discreta come la Morlacchi abbia voglia di immischiarsi così tanto nella dinamica del triangolo amoroso.

Mariavittoria e Alfonso a confronto sul triangolo

A proposito del famoso triangolo amoroso, il tugurio sta mettendo a dura prova il rapporto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice, che sono sempre più distanti. Dopo aver chiesto al pubblico di Canale 5 di decidere sulle sorti della ragazza, il Grande Fratello ha mandato Stefano Tediosi in Tugurio assieme al suo rivale in amore.

Incuriosita dalla dinamica, Mariavittoria Minghetti ha cercato un confronto con Alfonso per cercare di capire quali siano le sue intenzioni ora. Se da una parte ha confessato di non essere interessato a parlare con il tentatore dell'ultima stagione di Temptation Island, dall'altra è apparso molto critico nei confronti della sua ex fidanzata. Il campano ha spiegato che la situazione è cambiata dopo alcune rivelazioni importanti fattegli da Federica nella Casa.

Cosa succederà tra Federica e Alfonso? La loro lunga storia d'amore è davvero giunta al capolinea? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda il prossimo sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

