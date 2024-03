Grande Fratello, i dubbi di Giuseppe Garibaldi sul rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi

Gossip TV

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Il rapporto speciale tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi continua a fare discutere sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A dire la sua sulla questione ci ha pensato Giuseppe Garibaldi, il quale è convinto che l'amicizia tra l'attrice e il modello sia stata troppo intima.

La confessione di Giuseppe Garibaldi

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due concorrenti sono tornati a parlare dei loro rispettivi rapporti con Vittorio Menozzi e Anita Olivieri facendo emergere le differenze di pensiero sull'argomento. Secondo il modo di vedere del concorrente, l'amicizia tra lui e Anita aveva natura diversa rispetto a quella che l'attrice ha coltivato con Vittorio:

Io non ho voluto commentare in puntata, tu quello che non capisci è il fatto che dopo aver avuto un sentimento nei tuoi confronti mettermi con una persona qui dentro non ci sarei mai riuscito...io e Anita non abbiamo mai dormito insieme. Da parte mia qui dentro non c'è mai stato un interesse [...] Abbiamo punti di vista differenti.

Secondo Beatrice, invece, Giuseppe avrebbe avuto piacevolmente una storia con una delle inquiline se ne avesse avuto la possibilità:

Sei stato attaccato ad Anita per due, tre mesi. Se lei ti avesse detto di dormire con lei tu saresti andato. Qual è la differenza? Hanno mandato in onda diversi video in cui sei stato affettuoso con molte persone. Poi sono tutti schemi, il rapporto quotidiano che hai avuto con Anita per diversi mesi è già una relazione. La tua relazione con Anita era molto più stretta di quella mia con Vittorio.

