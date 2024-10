Grande Fratello, Helena Prestes: "Il distacco da Lorenzo è bruttissimo, mi ha deluso" (VIDEO)

Gossip TV

Delusa dal comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes si lascia andare a un sincero confronto con Javier Martinez, ricevendo dei preziosi consigli.

Tempo di bilanci e confessioni per Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. Lontani dagli occhi indiscreti dei loro compagni di avventura, i due giovani concorrenti del reality show hanno rotto il silenzio e commentato la loro attuale situazione con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Helena delusa da Lorenzo

A partire da oggi, giovedì 10 ottobre 2024, il Grande Fratello lascerà spazio a Endless Love, la soap turca che ha conquistato milioni di spettatori. Le prossime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini, quindi, andranno in onda solo il lunedì sera su Canale 5. Nell'attesa, Shaila Gatta insieme a Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro situazione sentimentale.

A far luce sulla situazione ci hanno pensato Helena e Javier che, lontani dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti del Gf, hanno rivelato il loro pensiero su Shaila e Lorenzo. La prima a prendere la parola è stata la modella, che non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto dal concorrente milanese:

Il distacco è bruttissimo, è molto brutto non parlare più con la persona con cui ridevi tantissimo. Le cose però cambiano, si trasformano con il tempo e non so cosa succederà [...] Non ci guardiamo proprio, oggi ho pianto perché mi ha fatto male. Mi ha delusa. Non credo che in così poco tempo si possa capire se siamo compatibili o meno. Non sono pazza, non ho fatto tutto da sola. Nessuno dei due è pronto per parlare, ma forse un giorno parleremo.

Javier e Helena a confronto

Helena Prestes e Javier Martinez sembrano avere le idee molto chiare su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Se la modella ha ammesso di esserci rimasta molto male per il distacco improvviso dal ragazzo e di essere in profonda difficoltà nella Casa del Grande Fratello con lui, l'ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di avere ancora dei dubbi circa la sincerità del milanese: "Ho messo un punto per non continuare a perdermi. È difficile, ma non merito questo questo tentennare. Noi siamo stati sinceri fin da subito, non meritiamo questo".

