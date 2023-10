Grande Fratello, Heidi Baci scrive una lettera "La mia famiglia aveva bisogno di me" e silenzio su Massimiliano

Gossip TV

Dopo l’addio improvviso al Grande Fratello, Heidi Baci ha scritto una lettera a tutti i suoi ex compagni d'avventura che è stata letta durante il dodicesimo appuntamento con il reality, andato in onda ieri, giovedì 19 ottobre 2023.

"Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni - ha scritto la 26enne - Nell'ultimo periodo all'interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l'unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me"

Heidi ha infinte salutato Vittorio e Letizia, "Siete unici, mi mancate". Nessun accenno a Massimiliano Varrese o tantomeno un saluto all'attore romano.

“Ma secondo te perché Heidi non ti ha nominato e non ti ha neanche salutato?“ ha domandato Signorini.

“Credo che in questo momento sia giusto così. Forse sono un argomento ancora un po’ delicato e pesante. Una cosa scomoda. Per il futuro non lo so. Il mio sentimento? C’era e c’è, è forte e non va via in un attimo. Quello che è accaduto l’ha addirittura rafforzato. Io però adesso rispetto le sue decisioni. Se torno a riprendermela? A caldo sono cose che si dicono e poi ho ragionato. Non so cosa farò, ma un confronto sarebbe anche necessario e dovuto. La realtà fuori di qui è molto diversa“ ha replicato Massimiliano che successivamente si è convinto che Heidi abbia scritto la lettera "con una calligrafia tremolante, tendente verso la sinistra" che secondo lui sarebbe sintomo di una persona che "non ce l'ha fatta a scriverla proprio come avrebbe voluto"

