Grande Fratello, Greta Rossetti: "Sono altamente stufa, sono un'ossessione per tante persone"

Gossip TV

L'ex amata tentatrice e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Greta Rossetti, risponde ad alcune curiosità dei suoi fan rivelando di essere stanca di essere messa in mezzo a situazioni che non la riguardano più.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Greta Rossetti ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi fan e invitare tutti a non associare più il suo nome a situazioni e persone che non fanno più parte della sua vita.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Greta Rossetti è stata una delle concorrenti pi discusse e apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. La sua storia con Mirko Brunetti è ormai un lontano ricordo, ma c'è chi ancora continua ad accostare il suo nome ai Perletti. Una situazione pesante che ha davvero stancato l'ex tentatrice di Temptation Island che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha dichiarato:

Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un'altra e i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste non è così. Ho capito di essere un'ossessione per tante persone e ho anche capito che mio malgrado ho provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione, quelle stesse persone (fan) mi vogliono più dentro di quanto pensano. Un consiglio...rispettate le persone che seguite non buttando benzina inutile e soprattutto rispettate me. Vi prego di smettere di far girare fake news.

Leggi anche Un altro figlio d'arte nella classe di allievi della prossima edizione di Amici

L'ex tentatrice di Temptation Island ed ex gieffina dell'ultima edizione del Grande Fratello ha poi continuato parlando del suo carattere e rivelato cosa direbbe alla Greta di un anno fa:

Io sono una persona dolce di natura e non mi snaturo perché davanti ho una persona del cavolo. State tranquilli che quello/a mi guarderà sempre con gli occhi dell'invidia perché vorrebbe esserlo anche lui/lei ma non ne è capace [...] Sono dell'idea che bisogna migliorarsi tutti i giorni [...] Alla Greta dell'anno scorso le direi di stare tranquilla, di evitare di mettersi in certe situazioni e di pensare di più a se stessa.

I vip che hanno detto no al Gf

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. Le cose, però, non si stanno mettendo bene per Alfonso Signorini, che continua a collezionate un "no" dopo l'altro. Dopo Ronn Moss, Francesco Oppini, Karina Cascella e Thomas Ceccon, il conduttore del popolare reality show ha ricevuto un due di picche da un personaggio "reale". Stiamo parlando del Principe Emanuele Filiberto di Savoia che, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, avrebbe rifiiutato la proposta di entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.