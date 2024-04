Grande Fratello, Greta Rossetti replica alle critiche sul fisico: "Sono felice così come sono"

Gossip TV

La giovane ex concorrente del Grande Fratello, Greta Rossetti, risponde ad alcune curiosita dei suoi fan e replica alle critiche sul suo fisico.

Greta Rossetti è stata una delle finaliste dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare la sua amica Perla Vatiero. Dopo aver passato oltre quattro mesi nella Casa di Cinecittà, non è stato difficile tornare alla normalità per l'ex tentatrice di Temptation Island, che ha ritrovato la sua felicità accanto a Sergio D'Ottavi.

La confessione di Greta Rossetti

Greta Rossetti è tornata a parlare del Grande Fratello e non solo. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex tentatrice di Temptation Island ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella famosa Casa di Cinecittà ammettendo di aver raggiunto nuove consapevolezze:

Mi ha lasciato tante consapevolezze; sono entrata ragazzina e sono uscita donna perché avevo tante insicurezze che facevo fatica a mostrare. Lì è un reality e vivi le persone a 360 gradi per quelle che sono e quindi anche le mie insicurezze, anche se cercavo di nasconderle, sono uscite. Ho fatto un bel percorso che mi ha aiutata a crescere tanto. Sono più sicura di me stessa adesso, spero di continuare così e crescere sempre più con umiltà e rispetto per me stessa che è la cosa principale che ho imparato in questo percorso.

Greta ha poi parlato della sua relazione con Sergio D’Ottavi lontano dalle telecamere ammettendo:

Quando ero in Casa avevo tanta paura di uscire e scoprire che poi era solo una bolla, in realtà non stato così. E’ stato molto meglio di come mi immaginavo. Siamo due caratteri molto diversi ma ci compensiamo, siamo molto felici. Sì al Circeo ci andrò, ancora non sono riuscita ad andare per alcuni impegni lavorativi su Milano. Credo di riuscire ad andare settimana prossima e non vedo l’ora.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Mirko Brunetti

In molti, però, hanno fatto notare a Greta come sia cambiata la sua forma fisica dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A proposito delle critiche ricevute, la finalista del Gf ha confessato:

Ricevo tante domande così, se le avessi ricevute prima sarei andata in depressione ma adesso non mi importa più perché sono felice, sto bene sia co me stessa che con il mio corpo. Ho preso qualche chilo sì ma sono nel mood “chi se ne frega”, voglio rimettermi in forma ma perché mi piace mangiare sano e allenarmi. Ma non sono più in fissa con “oddio devo tornare in forma, buttare giù sti chili”, cioè chi se ne frega. Con calma, nel giusto tempo lo farò. Ora mi sto godendo la mia vita, Sergio, ci penso che devo buttare giù sti chili ma non è il mio pensiero principale, chi se ne frega dei chili in più dai.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.