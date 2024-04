Grande Fratello, Intervista esclusiva a Mirko Brunetti: "Ho dato tutto me stesso, il mio amore per Perla Vatiero è autentico"

Gossip TV

Mirko Brunetti parla del suo grande amore per Perla Vatiero e ricorda la sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Mirko Brunetti, protagonista indiscusso dell'ultima edizione del Grande Fratello. Reduce da Temptation Island, Mirko ha deciso di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Tante le emozioni e i colpi di scena che hanno segnato profondamente il suo percorso nella Casa. Uscito inaspettatamente dal gioco, il giovane, anche dopo la sua eliminazione, ha continuato a essere presente nel corso delle puntate fino alla finalissima, che ha visto trionfare la sua amata Perla Vatiero. E insieme hanno rimesso insieme tutti i pezzi del loro puzzle d'amore!

Ecco cosa Mirko ha rivelato ai microfoni di Comingsoon.it: da Temptation Island al Gf, due esperienze diverse ma che hanno avuto un'unica costante, ovvero il rapporto travagliato con il grande amore della sua vita Perla Vatiero. Ma chi è veramente Mirko e cosa ha vissuto in questo ultimo anno ce lo ha spiegato lui stesso in un'intervista esclusiva in cui si è raccontato senza filtri.

Prima Temptation Island poi il Grande Fratello, due esperienza significative per il tuo percorso di vita ma che non ti hanno permesso di farti conoscere fino in fondo. Vuoi provare a raccontarci tu chi è Mirko?

Mirko è un ragazzo buono, che ha sempre messo gli altri prima di se stesso. Sicuramente sono arrivato al pubblico dopo la mia eliminazione dal Gf perché hanno inziato a conoscere Mirko sui social al di là della storia con Perla e Greta. All'inizio è uscita poco la mia persona perché venivo visto come il "traditore" della situazione quando poi non era proprio così. Entrambi ci portavamo dietro grandi sofferenze. Alcuni miei atteggiamenti, come correre con Greta, non mi hanno permesso di farmi conoscere veramente. Posso dire che oggi sono davvero contento. Ho iniziato Temptation Island come il cuore di panna d'Italia e ho finito come il traditore della situazione. Quello dice tutto del mio percorso in questi mesi. Sono state comunque due esperienze emotivamente molto forti.

Se potessi fare la linea della tua vita, da Temptation Island a oggi, come sarebbe?

Un elettrocardiogramma praticamente (ride ndr). Parto da quando sono entrato a Temptation, la storia con Perla era arrivata al limite e non sapevamo come uscire fuori. Nella linea della vita, Temptation la vedo come un'esperienza positiva perché mi ha fatto crescere tanto e maturare. Mi ha cambiato e formato. Col senno del poi, la rifarei. Poi passerei all'estate con degli alti e bassi, stavo bene con me stesso però stavo male per non aver avuto mai un vero confronto con Perla. La resa dei conti a Uomini e Donne è stata davvero pesante. Poi è arrivato il Grande Fratello, la chiamata è stata inaspettata e bellissima. Quando sono stato da solo nella Casa sono cresciuto tanto. L'entrata di Perla la metto nel punto più alto, mentre nel punto più basso della linea della vita metto l'arrivo di Greta fino alla mia eliminazione dal gioco. Ci siamo ritrovati di colpo tutti e tre nella stessa casa, era una situazione davvero tosta, me la sono vissuta proprio male. Ho ricevuto tante critiche, offese e insulti sui social. Ho sofferto tanto perché le persone non riuscivano a vedere anche la mia sofferenza. Ti dico la verità, io faccio davvero fatica a esternare sentimenti, preferisco prendermi insulti e critiche piuttosto che spiegare i motivi delle mie scelte. Non sono capace forse a difendermi, preferisco difedere gli altri. Da lì in poi è stato tutto un crescendo. Ho rimesso insieme tutti i tasselli del puzzle.

Nella Casa hai vissuto tante emozioni contrastanti, ma qual è stato il momento più bello?

Se devo pensare al mio percorso fino a quando non sono stato eliminato, dico tutto il primo mese. Per me è stata una boccata d'aria fresca. Era tutto concentrato su di me, è stato un bel momento anche quando sono stato tra i preferiti della Casa. In assoluto, invece, il confronto con Perla dopo il tugurio. Lì ho tirato fuori quello che non sono riuscito a dire in otto mesi, sono sincero. Mi sono lasciato andare, ho fatto uscire una parte inedita di Mirko. È stato un momento sincero. Io ho cercato sempre di essere vero al di là delle dinamiche del gioco.

Cosa ti ha lasciato il Gf e quanto pensi di aver dato tu al programma?

Al Gf ho dato tutto me stesso, nel bene e nel male. Sicuramente, col senno del poi, la mia eliminazione è stata una salvezza perché io non riuscivo più a reggere quella situazione. Il Grande Fratello mi ha fatto crescere e diventare un pò più uomo. Sono cambiato tanto, ma entrambe le esperienze televisive sono state importanti perché mi hanno fatto prendere sicurezza e permesso di rimettere Mirko al primo posto.

Perla ha vinto, ma non sono mancate le critiche. La stessa Beatrice ha parlato di una vittoria dove a trionfare è stata la storia d'amore e non la persona in sè, tu cosa ne pensi?

Ha vinto Perla in tutte le sue sfumature, lei ha vinto perché è arrivata al pubblico. È stato un bello scontro con Beatrice. Perla si è messa in gioco anche quando non c'entrava la storia d'amore, non si è mai tirata indietro. Per me è una vittoria meritata e se al pubblico è arrivata un motivo c'è. È amata in tutta Italia.

Tu hai sempre avuto un buon rapporto con Beatrice...

Io stimo Beatrice, è una donna molto intelligente, sapeva benissimo dove stava e cosa faceva. A volte sicuramente ha esagerato, ma io gliel'ho sempre detto. Tra noi c'è stato un rapporto schietto e sincero, anche se alcune sue uscite non mi sono piaciute. Io l'ho vissuta i primi mesi, poi sono uscito e le percezioni tra fuori e dentro, ti posso assicurare, che sono completamente diverse.

Pensi che nella Casa qualcuno si sia creato un personaggio?

Si, ci sono state persone che si sono create il loro personaggio, che non significa sia sbagliato. È un gioco dove si vince, è normale che ognuno vuole arrivare fino alla fine portando avanti una strategia. Diciamo che in un gioco come questo persona e personaggio possono correre insieme.

Un'altra costante dei tuoi percorsi è stata Greta Rossetti. Per quanto riguarda il famoso tatuaggio con lei dopo Temptation Island che pensi di fare?

Sicuramente lo toglierò o lo coprirò, sto ancora decidendo. È giusto così sia per rispetto di Perla che della nostra storia perché nel vederlo potrebbe recarle sofferenza. Ci tengo a dire, però, che non rinnego nulla perché in quei momenti io e Greta ci siamo aiutati tantissimo.

E Perla chi è oggi per Mirko?

Perla è ed è sempre stata una delle persone più importanti della mia vita. Perla per me è sempre stata tutto, una costante. Lei mi scorre nelle vene. Il nostro è un amore autentico, viscerale. Non si può parlare di un semplice fidanzamento. Le nozze? Piano piano...ci stiamo rivivendo come due fidanzatini, come non abbiamo fatto in passato. Stiamo facendo le cose piano piano, ci stiamo vivendo il momento che è bellissimo. Non pensiamo a lungo termine, però volevo sposarla già quattro anni fa quindi...

Visto il seguito importante che avete sui social, avete mai pensato di avviare un progetto insieme?

Stiamo cercando di capire anche questo, ritagliarci i nostri spazi e capire come muoverci. C'è veramente tanta gente che ci segue e ci ama. Entrambi vogliamo sia portare avanti il percorso individualmente che in coppia. Non abbiamo ancora idee in programma.

Cosa ti auguri?

Di ritrovare la mia felicità, questo al momento è il mio unico obiettivo. Non voglio pensare al passato ma concentrarmi solo ed esclusivamente sul presente e futuro. Voglio ricominciare da qui. Ho dei sogni, ma che per scaramanzia preferisco non rivelare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.