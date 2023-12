Grande Fratello, Greta Rossetti racconta la prima notte insieme a Mirko: "Ha pianto per tre ore"

Gossip TV

L'ex tentatrice si è confidata con Vittorio Menozzi, rivelandogli cosa è accaduto la prima notte che ha trascorso insieme a Mirko Brunetti, dopo la loro partecipazione di Temptation Island.

Nelle ultime ore trascorse nel grande loft di Cinecittà, Greta Rossetti confidandosi con Vittorio, ha raccontato cosa è successo la prima notte che ha trascorso insieme a Mirko, subito dopo la la loro partecipazione di Temptation Island.

Grande Fratello, Greta Rossetti svela un particolare retroscena durante la prima notte trascorsa con Mirko

Il retroscena raccontato dalla giovane monzese è stato alquanto particolare perché il giovane impreditore di Rieti pare abbia pianto per ore pensando alla sofferenza di Perla durante il loro falò di confronto.

"Siamo andati in hotel e lui ha pianto per tipo tre ore. - ha dichiarato Greta - E io lo capivo perché si era appena lasciato, aveva visto lei soffrire. Lui soffriva. Quindi io gli faccio: “Vabbè, prendo un’altra stanza, perché comunque…“. E poi gli dico: “Scusa, ma anche lei è uscita con un altro“. E lui diceva “anche lei è uscita con un altro, perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso, non è che uscita da sola“. E quindi s’è lasciato andare. E da lì è iniziata una magia in me. È continuata la magia, è stato magico lì dentro. Ed è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio"

“siamo andati in hotel e ha pianto per 3 ore, faccio per prendere un’altra stanza ma poi si è lasciato andare” 💀#perletti pic.twitter.com/D8kBiH6Zla — grandeocchiello (@grandeocchiello) December 12, 2023

Intanto, proprio ieri sera, Greta ha provocato Vittorio chiedendogli un bacio con la lingua. Il modello è rimasto un po' perplesso e non ha ceduto anche per rispetto di Mirko. L'ex tentatrice ha ammesso che stava scherzando (ma nemmeno troppo).

"Baciami con la lingua Vitto. Voglio un bacio. Perché non me lo dai?“.Vittorio ha chiesto quindi l’aiuto di Marco Maddaloni: “Oddio ma in che senso? Marco aiutami tu . Mirko è un mio amico ed è uscito da pochi giorni. Guarda le tempistiche, è stato eliminato da nemmeno una settimana. Lei è coraggiosissima e le fa onore che sa quello che vuole. Ma io non posso baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua. Non ce la faccio proprio“

