Grande Fratello, Greta Rossetti: "Mirko Brunetti è uscito, ma è passato per quello che non è" (VIDEO)

La giovane concorrente del Gf torna a commentare l'eliminazione dal gioco di Mirko Brunetti.

Dopo Perla Vatiero, anche Greta Rossetti è tornata a parlare dell'eliminazione di Mirko Brunetti. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 11 dicembre 2023 su Canale 5, la tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island ha ripensato a quanto accaduto e agli errori commessi dall'ex fidanzato.

Le preoccupazioni di Greta Rossetti

Nonostante la sua eliminazione dal gioco, che ha sconvolto tutti, Mirko Brunetti continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. Per l'ex tentatrice Greta Rossetti, che si è confrontata con Vittorio Menozzi, il ragazzo ha pagato per la sua incoerenza e per la sua indecisione:

Lui è uscito ed è passato per quello che non è, questo mi dispiace. Perché? Sempre per tutelarci. Per tutelare me e Perla lui non ha espresso quello che pensa realmente. Per quanto io sia arrabbiata con lui, mi dispiace. Lui non ha espresso il proprio pensiero. È rimasto in bilico per non fare del male a nessuna delle due...

E ancora:

Io e Perla ci siamo parlate. Faceva le stesse cose con entrambe, di nascosto. Ci faceva capire le stesse cose. Non voleva perdere nessuna delle due. È uscito perché ha giocato con tutte e due e la gente l'ha visto. Perché l'ha fatto se non gli appartiene? Lui non è quello...è una persona buona, a modo, non gioca con i sentimenti degli altri. È da giugno, però, che va avanti questa storia..a giugno siamo usciti da quel programma.

Secondo Vittorio, invece, Mirko è stato sanamente egoista:

Io penso che sia stato sanamente egoista. Lui ha capito davvero che ha bisogno di tempo. Secondo te non voleva chiudere da entrambe le parti? O è una percezione sbagliata vostra o è acceccato da tutto quello che sta succedendo [...] Ha provato forse a prendere tempo. È un atteggiamento funzionale per alcune cose, ma per altre no.

