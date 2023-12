Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Sara Ricci: "Aveva paura di uscire, con me ha creato la dinamica"

Gossip TV

È guerra al Gf tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci.

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi. A chiarire la sua posizione ci ha pensato proprio quest'ultima che, parlando con Federico Massaro, ha criticato la collega alludendo anche al fatto che il suo cambiamento sia dovuto a un intervento di Massimiliano Varrese.

Beatrice Luzzi e le parole su Sara Ricci

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Sara Ricci e Beatrice Luzzi si sono rese protagoniste di un acceso scontro in diretta in cui sono volate accuse e offese. Il comportamento assunto dalla nuova concorrente, che ha tirato in causa un episodio accaduto 25 anni fa quando entrambe stavano sul set di Vivere, ha parecchio infastidito l'attrice che, parlando con Federico Massaro, ha dichiarato:

Io vivo nel presente, quando mi chiedono di raccontare qualcosa successa nel passato faccio davvero fatica, ma questa me la ricordo perché fu davvero sbalorditiva. Lei quando ha avuto questo lutto tornò a lavorare subito e noi rimanemmo stupiti dalla sua professionalità. Ma è stato molto triste, è stata ferocissima nei modi e nei termini. Lei si è giocata il tutto e per tutto perché lei era in nomination e aveva paura di uscire, capito? Ma su quale tema? Non tanto per le cose che diceva, ma con il fatto che creando dissidio soprattutto con me ha creato dinamica, come si dice sempre. Allora quando io sono tornata lei ho detto “devi ringraziarmi perché finalmente sei entrata nel gioco” e lei che era maldisposta ha capito che io le dicessi che lei mi deve ringraziare per essere qui.

Leggi anche Perla Vatiero destabilizzata dall'uscita di Mirko Brunetti

Il giorno dopo che io l’avevo nominata perché era quella che stava meno nel gioco, dopo ci siamo confrontate e lei ha ammesso che le critiche che le avevo posto erano sensate, ma il cambiamento sia suo che di Rosanna, la loro formazione è stata grazie a Massimiliano. Quindi loro sono venute fuori in malo modo, soprattutto Rosanna. Sai qual è la cosa che non le perdono? Che ha detto che ho usato Giuseppe.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.