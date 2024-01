Grande Fratello, Greta Rossetti in lacrime per colpa di Stefano Miele: cosa ha detto?

Gossip TV

Una frase poco elegante di Stefano Miele fa scoppiare Greta Rossetti in lacrime. Cosa è successo nella casa del Grande Fratello?

Nelle ultime ore Stefano Miele sembra aver deciso di parlare apertamente e senza filtri, neppure quelli imposti dal buon senso, con alcune inquiline della casa del Grande Fratello, rendendosi così protagonista di forti scontri aperti. Le parole del gieffino hanno fatto infuriare Greta Rossetti, che è corsa in bagno a piangere disperata. Ma cosa le ha detto Miele?

Grande Fratello Vip, Stefano Miele fa piangere Greta Rossetti

Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione nelle ultime ore. Stefano Miele ha deciso di non tenere per sé i suoi pensieri riguardo alcuni degli inquilini della casa più spiata d’Italia, rivelandosi uno dei protagonisti di rilievo tra gli ultimi ingressi nel reality show di Canale 5. Miele sa come far parlare di sé ma, soprattutto sa come mandare su tutte le furie i suoi colleghi, come nel caso di Perla Vatiero che è esplosa contro il gieffino e si è difesa con le unghie e con i denti. Poche ore dopo, ecco che Miele inizia a puntualizzare nuove verità con Greta Rossetti, la quale ha avuto una forte reazione, fuggendo in bagno e scoppiando a piangere. Ma cosa le ha detto il concorrente del GF? Greta si è sfogata con Sergio e ha rivelato, come riporta Biccy:

“Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare”.

Greta è furiosa per la frase che le ha rivolto Miele e che riguarda il suo rapporto con l’ex Mirko Brunetti, ma non ha inizialmente accettato le scuse del gieffino dato che lui ha ammesso di non aver trovato la frase poi così offensiva. Nella notte, dopo discussioni e chiarimenti, sembra che i due abbiano trovato un punto in comune ma quanto durerà questa tregua?

