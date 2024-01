Grande Fratello, Perla Vatiero sulle critiche rivolte a lei da Stefano Miele: "Non si devono permettere" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, le critiche di Stefano Miele su Perla Vatiero sono giunte all'orecchio della diretta interessata: ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello è salita la tensione tra Perla Vatiero e Stefano Miele: alle orecchie della gieffina, infatti, sono giunte le critiche che l'altro concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini le avrebbe rivolto, mandandola su tutte le furie.

GF, Perla Vatiero furiosa con Stefano Miele: "Hanno sbagliato persona, come si permettono!"

In un video di questa mattina, 22 gennaio, la colazione al GF ha avuto un sapore amaro per Perla Vatiero: l'ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha saputo che Stefano Miele le ha rivolto delle critiche, parlandole alle spalle. Venuta a conoscenza di cosa è successo, la gieffina non ha saputo trattenersi e si è infuriata con l'altro concorrente.

Parlando con Greta Rossetti, che ha assistito al discorso di Miele, e Grecia Colmenares, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti è parsa allibita da ciò che le ha riportato l'ex rivale in amore:

"Ma chi l'ha detto? Stefano? Ma era serio? Dammi 5 minuti che faccio colazione, che mi sono rotta le scatole. Sto già per fatti miei da qualche mese - e qui la voce di Perla Vatiero si è spezzata per le lacrime - ma tutto bene? Io che dico brutte parole? Non glielo permetto, hanno sbagliato persona"

Grecia ha provato a intervenire e aiutare Perla, ma la gieffina è parsa sorda a qualsiasi tentativo di dialogo. Rimasta sola con Greta Rossetti, l'ex concorrente si è sfogata ancora:

"Ma, secondo te, io ho bisogno di dirgli delle brutte parole? Io? Si è messa in mezzo pure Beatrice, ma con me sbattono male. Non si devono permettere, devono contare fino a 5. A me non fanno nulla, pensa che io piango per lei? Non ha capito con chi ha a che fare"

